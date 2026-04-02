Чемпионат России по биатлону — 2027 могут провести в Казани

Окончательное решение зависит от апрельской инспекции комплекса и позиции исполкома Союза биатлонистов России

Президент Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов заявил, что Чемпионат России по биатлону 2027 года может пройти в Казани.

По его словам, соответствующее предложение было озвучено на встрече с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым и раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

— Майгуров предложил в марте 2027 года провести в Казани чемпионат России, а перед этим — всероссийские юниорские соревнования. Была достигнута договоренность и согласован план действий, — отметил Нугманов.

В апреле на лыжно-биатлонный комплекс в Казани должна приехать комиссия с участием представителей «Матч ТВ». Специалисты оценят готовность объекта и определят, какие работы необходимо завершить.

Если проверка пройдет успешно, соревнования могут включить в календарь следующего сезона. При этом окончательное решение будет зависеть от оценки готовности инфраструктуры, позиции исполкома и наличия других претендентов на проведение турнира.

Нугманов также отметил, что сборная Татарстана по итогам прошедшего сезона заняла 12-е место в региональном рейтинге. Лучшей среди взрослых спортсменов стала Любовь Калинина, занявшая 24-е место в рейтинге СБР. Среди юниоров Айдар Абдуллин стал восьмым.

Ариана Ранцева