Новости общества

06:32 МСК
Новости раздела
Общество

МИД: за рубежом возросла угроза задержания россиян по запросам США

10:50, 02.04.2026

За последние 20 лет более 100 россиян были задержаны за рубежом и впоследствии высланы в США

МИД: за рубежом возросла угроза задержания россиян по запросам США
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

МИД России выпустило предупреждение для российских граждан, планирующих зарубежные поездки: ведомство сообщает о возросшей угрозе задержания и ареста россиян по запросам США. Ситуация особенно обострилась после 2022 года на фоне расширения экстерриториальных санкций.

— В сложившихся обстоятельствах рекомендуем гражданам России, которые имеют разумные основания предполагать, что могут являться объектами уголовного преследования со стороны американских властей или находятся в санкционных списках США, избегать поездок в государства, связанные с США двусторонними и/или многосторонними договорами о выдаче, а также пересадок в местных аэропортах, — сказано в сообщении.

МИД опубликовал перечень государств с повышенным риском задержаний, куда вошли страны ЕС, НАТО, а также Австралия, Канада и ряд других государств Азии и Латинской Америки. При планировании поездок россиянам советуют заранее подготовить контакты российских дипломатических представительств за рубежом.

взято с сайта whitehouse.gov

Известно, что практика экстрадиции российских граждан в США началась в 2008 году и с тех пор приобрела масштабный характер. За последние 20 лет более 100 россиян были задержаны за рубежом и впоследствии высланы в США.

По данным МИД, попав под юрисдикцию США, российские граждане часто сталкиваются с психологическим давлением и угрозами для принуждения к признанию вины. Тем, кто отказывается от «сделки со следствием», грозят длительные сроки заключения — от 15 до 25 лет.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также