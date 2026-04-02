МИД: за рубежом возросла угроза задержания россиян по запросам США

МИД России выпустило предупреждение для российских граждан, планирующих зарубежные поездки: ведомство сообщает о возросшей угрозе задержания и ареста россиян по запросам США. Ситуация особенно обострилась после 2022 года на фоне расширения экстерриториальных санкций.



— В сложившихся обстоятельствах рекомендуем гражданам России, которые имеют разумные основания предполагать, что могут являться объектами уголовного преследования со стороны американских властей или находятся в санкционных списках США, избегать поездок в государства, связанные с США двусторонними и/или многосторонними договорами о выдаче, а также пересадок в местных аэропортах, — сказано в сообщении.

МИД опубликовал перечень государств с повышенным риском задержаний, куда вошли страны ЕС, НАТО, а также Австралия, Канада и ряд других государств Азии и Латинской Америки. При планировании поездок россиянам советуют заранее подготовить контакты российских дипломатических представительств за рубежом.

Известно, что практика экстрадиции российских граждан в США началась в 2008 году и с тех пор приобрела масштабный характер. За последние 20 лет более 100 россиян были задержаны за рубежом и впоследствии высланы в США.

По данным МИД, попав под юрисдикцию США, российские граждане часто сталкиваются с психологическим давлением и угрозами для принуждения к признанию вины. Тем, кто отказывается от «сделки со следствием», грозят длительные сроки заключения — от 15 до 25 лет.

Наталья Жирнова