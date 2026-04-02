Россия готовит эвакуацию около 200 человек с АЭС «Бушер»

17:06, 02.04.2026

Первый блок станции продолжает работу, на площадке останется несколько десятков сотрудников

Фото: Максим Платонов

Главная задача России на АЭС «Бушер» — подготовка финальной волны эвакуации около 200 человек. Об этом сообщил представитель РФ Владимир Лихачев.

По его словам, первый блок АЭС продолжает работу, а на площадке останется несколько десятков человек.

Лихачев подчеркнул, что Россия будет добиваться максимального соблюдения режима тишины во время эвакуации со стороны всех стран, включая Израиль и США.

Он также выразил благодарность Ирану и Армении за помощь в эвакуации специалистов с АЭС «Бушер».

Ранее «Реальное время» писало, что МИД РФ требует прекратить удары по иранской АЭС «Бушер».

Ариана Ранцева

