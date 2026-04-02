Моди оценил реализацию решений российско-индийского саммита
Премьер Индии отметил усилия сторон после 23-го ежегодного саммита в Нью-Дели в декабре 2025 года
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым выразил удовлетворение реализацией решений российско-индийского саммита, прошедшего в Нью-Дели в декабре 2025 года, сообщает ТАСС.
По данным канцелярии премьера, Моди напомнил об успешном визите президента Владимира Путина в Индию для проведения 23-го ежегодного российско-индийского саммита.
Глава индийского правительства подчеркнул, что обе стороны прилагают постоянные усилия для реализации итогов саммита и дальнейшего укрепления стратегического партнерства между странами.
