«Газпром» сообщил о попытке атаки на компрессорную станцию «Русская»

Объект был атакован тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа

«Газпром» заявил о новой попытке атаки на компрессорную станцию «Русская», которая обеспечивает работу экспортного газопровода «Турецкий поток».

По информации компании, в ночь на 2 апреля, с 00:40 до 01:00 по московскому времени, станция была атакована тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.

— Совместными действиями сил Министерства обороны РФ и мобильных оперативных групп атака отражена, поражения объекта ПАО «Газпром» не допущено, — говорится в сообщении компании.

Ранее за две недели объекты ПАО «Газпром» на юге России подверглись 12 атакам, в том числе и по станции «Русская».



Наталья Жирнова