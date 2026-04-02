В Казани в марте почти в 3 раза увеличились случаи безбилетного проезда — с 111 до 302

Если посчитать в деньгах, то это 755 тысяч рублей штрафами

В Казани продолжают контроль за оплатой проезда в общественном транспорте. За март городские инспекторы комитета по транспорту составили 302 протокола о безбилетном проезде, сообщает мэрия города.

По правилам пассажир обязан оплатить проезд в течение одной остановки после посадки. В случае нарушения ему грозит штраф в размере 2,5 тысячи рублей, сообщает городской комитет по транспорту. Если посчитать, то за прошедший месяц казанцами было уплачено 755 тысяч рублей штрафов. Примечательно, что безбилетников в феврале было почти в три раза меньше — 111 случаев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Регулярные проверки проводятся во всех видах общественного транспорта — автобусах, трамваях и электротранспорте. Контроль осуществляется совместно с МУП «Метроэлектротранс» и ПАТП №2. Инспекторы выявляют не только безбилетников, но и случаи использования чужих льготных карт.

Наталья Жирнова