Казань станет одним из ключевых городов для китайских туристов

Замминистра Каминский сообщил о планах увеличить число рейсов с текущих 239 до 800 в неделю к 2030 году

Число авиарейсов между Россией и Китаем планируется увеличить более чем в три раза к 2030 году, чтобы обеспечить турпоток из КНР в 5,5 млн человек ежегодно. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Михаил Каминский на Международном транспортно-логистическом форуме.

Сейчас выполняется 239 рейсов в неделю, но уже в 2026 году нужно добавить 100 рейсов. К 2030 году число рейсов должно вырасти до 800 в неделю. Около 40% рейсов будет приходиться на Москву, значительная доля — на Дальний Восток. Для Казани, Санкт-Петербурга, Тюмени, Иркутска, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, Якутска и Улан-Удэ планируется увеличение рейсов.

По индийскому направлению количество рейсов в неделю необходимо увеличить с 17 до 50 к 2030 году. Россия и Индия ведут работу над упрощением визового режима, включая электронные визы и соглашение о безвизовом въезде для организованных туристических групп.

Ранее «Реальное время» писало, что из Казани начнут выполняться прямые рейсы в Нижневартовск и Новый Уренгой.

Ариана Ранцева