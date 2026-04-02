«Энергопром-2026»: генсхему-2042 предложили переписать с акцентом на регионы и ЦОД

Потребление энергии растет неравномерно

«Золушка выиграла конкуренцию за принца, потому что фея подарила ей туфли Manolo Blahnik и платье Dior. У нас такой феи нет, поэтому давайте работать», — призвал энергетиков не ждать чудес председатель правления Ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров на пленарном заседании форума «Энергопром-2026». Спустя год после принятия генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года регуляторы заговорили о необходимости ее корректировки с учетом региональных особенностей и включения ЦОДов. «Потребление энергии растет неравномерно: в этом году увеличилось на 3%, а в Татарстане — на 5%. В прошлом году общее потребление снизилось на 0,8%, а в Татарстане выросло на 5%. Это нельзя игнорировать, потому что ошибки дорого обходятся», — заявил председатель правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий. По окончании дискуссии министр энергетики Сергей Цивилев согласился, что актуализацию базового документа развития энергетики нужно провести скорее. Подробнее — в материале «Реального времени».

«ГОЭЛРО VER 2.0»

Глава Минэнерго России Сергей Цивилев второй раз приезжает в Казань для участия в международном энергетическом форуме и всякий раз подчеркивает величие плана ГОЭЛРО в поэтических конструкциях. И на этот раз пленарное заседание было названо в этом же духе — «ГОЭЛРО VER 2.0: Возрождение легенды».

Какой смысл вкладывается в новый план Сергей Цивилев рассказывал в течение 10—15 минут, встав с кресла и прохаживаясь с микрофоном по сцене. Под лирическим названием «ГОЭЛРО VER 2.0» скрывалась генсхема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, принятая в марте 2025 года. Согласно ей, в России необходимо построить 88,5 ГВт новых генерирующих мощностей и провести ремонт 66 ГВт действующих, что позволит удовлетворить растущий спрос в стране. Максимальный объем необходимых инвестиций в генсхеме оценен в 42,6 трлн рублей, сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.

По словам Сергея Цивилева, разработчики базовых документов черпали вдохновение из грандиозных достижений российской энергетики. Он снова выделил два ярких исторических события в прошлом российской энергетики. Во-первых, это план ГОЭЛРО, который в начале XX века обеспечил электрификацию сельского хозяйства и снизил объем ручного труда. Во-вторых, это создание Единой энергетической системы СССР. «После разрушительной войны необходимо было восстанавливать страну, строить новую экономику», — отметил он. В обоих случаях реализация плана ГОЭЛРО привела к беспрецедентному росту экономики и промышленности

— Сейчас перед нами стоит задача такого же масштаба, ничуть не меньшая, — сообщил Сергей Цивилев. — Именно поэтому наша программа получила условное название ГОЭЛРО 2.0. Это название — мост, связывающий наше великое прошлое с настоящим и устремляющий нас в великое будущее.

Первые две причины корректировки генсхемы: опережающий рост энергопотребления в Татарстане, «потеря» ЦОД

О необходимости корректировки генсхемы прямо и без лирической тональности высказался председатель правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий. По его словам, в планах по развитию энергосистемы нужно усилить региональный аспект. «Мы видим, что потребление энергии растет неравномерно: в этом году оно увеличилось на 3% (сейчас уже 2,6% из-за холодной зимы), а в Татарстане — на 5%. При этом в прошлом году общее потребление снизилось на 0,8%, тогда как в Татарстане также выросло на 5%», — обосновал он.

По его мнению, игнорировать региональные источники роста при принятии решений о развитии энергосистем нельзя, так как передача энергии на большом расстоянии дорого обходится потребителям. Это первый слабый момент в генсхеме до 2042 года

Он пояснил, что в основу генеральной схемы развития были положены четыре принципа, нацеленные на объединение мощностей. Первые три принципа остаются актуальными. Продолжается развитие крупных объектов возобновляемой энергетики, которые интегрируются в единую энергосистему. При этом развитие распределенной генерации из-за регуляторных особенностей идет не так быстро, как в некоторых других странах. «Однако четвертый принцип — как связать развитие экономической активности других отраслей с энергетикой — все еще требует доработки», — сказал он.

Второе слабое место — это отсутствие стратегических планов развития генерации с учетом развития центров обработки данных (ЦОД) и тяжелой промышленности, указал он. Идею разработки генеральной схемы размещения ЦОД с учетом их растущих потребностей он считает правильной.

— Мы не сможем одномоментно обеспечить 3,5 ГВт в районе Москвы для этой новой отрасли. Поэтому логично рассмотреть, где в энергосистеме есть свободные мощности, и развивать эту промышленность там, — предложил он.

Опадчий признал, что энергетики не могут влиять на развитие всех отраслей экономики, но прогнозировать и договариваться с теми, где это возможно, необходимо.

Минниханов о цели: чтобы не пришлось закупать 6 млрд кВт·ч на оптовом рынке

Касаясь уязвимости региональной составляющей, Рустам Минниханов позже заявил журналистам, что хотел увидеть в результате модернизации конкурентные мощности. «Наша задача — довести их до такого уровня, чтобы мы не закупали 6 млрд кВт·ч с оптового рынка, а наоборот, продавали туда и строили на этом успешный бизнес», — сказал раис Татарстана.

На волне промышленного роста потребители республики закупили 37 млрд кВт·ч, а энергосистема выработала 31 млрд кВт·ч. «Сегодня мы располагаем определенной мощностью, но при этом не все наши мощности конкурентоспособны на рынке. — заявил журналистам Рустам Минниханов на пресс-подходе во время форума «Энергопром-2016».

По его словам, это программный минимум, который необходимо реализовать в рамках программы модернизации объектов генерации Татарстана. К 2031 году в республике должна завершиться масштабная модернизация пяти генерирующих объектов, направленная на повышение их эффективности. В рамках этой программы будут обновлены мощности Казанских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Набережночелнинской ТЭЦ (все входят в «Татэнерго»), а также нижнекамских ТЭЦ, принадлежащих «Татнефти» и ТАИФу. Власти республика надеются включить в программу КОММод проект модернизации Заинской ГРЭС, которая сейчас входит в число самых неэффективных станций республики вместе с Нижнекамской ТЭЦ-2 нефтяников.

Третья — отставание со строительством ГЭС в Сибири

Вопрос по актуализации генеральной схемы не вызывает споров, отметил Федор Опадчий. Многие согласились с необходимостью ее корректировки. Фактические данные о выполнении текущих планов выявили пробелы. «Атомная генерация и строительство новых ТЭЦ идут по плану. Строительство новых тепловых электростанций для покрытия дефицитов и программа модернизации паросилового оборудования (КОММод) идут с небольшим отставанием, но последние конкурсы успешно завершены», — доложил Опадчий.

Есть серьезное отставание в гидроэнергетике. «Строительство гидростанций, предусмотренных генеральной схемой, не началось. Это особенно критично для Сибири, где к 2031 году уже прогнозируются дефициты. Если, например, ГЭС не будет построена, нам придется искать замещающие решения», — предупредил он.

— Золушка выиграла конкуренцию за принца, потому что фея подарила ей туфли Manolo Blahnik и платье Dior. У нас такой феи нет, поэтому давайте работать, — призвал энергетиков не ждать чудес председатель правления Ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров.

Заместителю министра промышленности и торговли РФ Михаилу Иванову пришлось отвечать на вопрос о том, смогут энергомашиностроительные предприятия обеспечить генераторы газовыми турбинами. В этом году планируется изготовить семь ГТУ большой мощности, среди их получателей Нижнекамская ТЭЦ. По его словам, в стране производится 19 видов газотурбинного оборудования в мощностном ряду от 2 до 170 МВт. В мире всего пять стран, которые способны производить высокотехнологичное энергетическое оборудование, отметил он.

— Но «Энергомашу» нужен долгосрочный горизонт планирования, сроком на 10 лет, — указал замминистра. В этом случае предприятия смогут выводить новую продукцию. В прошлом году предприятия энергетического машиностроения показали рост объемов производства на 10%, а объем производства достиг отметки почти в 1,4 трлн рублей. При рынке в 1,5 трлн рублей.

Руслан Гиззатуллин, отвечающий за генерацию СИБУРа, убеждал, что распределенная генерация — это благо для крупного производства. «Потребление электроэнергии за 2025 год составило порядка 6 млрд кВт·ч и более 4 млрд ккал тепловой энергии. При таких объемах потребления относиться к энергосистеме, к энергоснабжению только потребительски мы не можем себе позволить», — сказал он.

Именно в связи с этим компания СИБУР имеет на своих предприятиях интегрированное достаточно мощное энергохозяйство, порядка 63 подстанций напряжением от 110 до 500 кВ.

— Мы видим, что распределенная энергетика как раз позволяет решать очень много подобных проблем. Те объекты, которые вводятся в группе СИБУР, они вводятся в соответствии со стандартами системного оператора Мы имеем возможность в случае аварийных ситуаций обеспечивать устойчивость энергосистемы и поддерживать ее — сообщил он.

Руслан Гиззатуллин видит развитие альтернативной генерации в создании дополнительных стимулов, когда владелец имеет возможность реализации избытков электрической энергии на розничном рынке, либо избыток мощности на оптовом рынке, когда потребитель переходит из разряда только потребителя из энергосистемы, а становится и генератором в том числе и выполняет уже более комплексные взаимоотношения с энергосистемой», — заключил он.