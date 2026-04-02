Новости общества

06:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ушаков: трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу

14:24, 02.04.2026

Он отметил, что в настоящее время американские переговорщики заняты другими вопросами

Ушаков: трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине временно приостановлены. Об этом передает «Интерфакс».

При этом российская сторона поддерживает контакты с американской, и в ходе этих обсуждений основное внимание уделяется украинской проблематике.

Ушаков отметил, что в настоящее время американские переговорщики заняты другими вопросами, однако взаимодействие между Россией и США по теме Украины продолжается. Он также уточнил, что в рамках этих контактов стороны обмениваются мнениями по текущей ситуации, связанной с Украиной.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пауза в трехсторонних переговорах по Украине носит ситуативный характер.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также