Ушаков: трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу

Он отметил, что в настоящее время американские переговорщики заняты другими вопросами

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине временно приостановлены. Об этом передает «Интерфакс».

При этом российская сторона поддерживает контакты с американской, и в ходе этих обсуждений основное внимание уделяется украинской проблематике.

Ушаков отметил, что в настоящее время американские переговорщики заняты другими вопросами, однако взаимодействие между Россией и США по теме Украины продолжается. Он также уточнил, что в рамках этих контактов стороны обмениваются мнениями по текущей ситуации, связанной с Украиной.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пауза в трехсторонних переговорах по Украине носит ситуативный характер.



Наталья Жирнова