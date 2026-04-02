Орбан призвал снять санкции с энергетики России

Премьер Венгрии заявил, что это единственный способ избежать глобального энергетического кризиса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что единственным способом избежать глобального энергетического кризиса является снятие санкций с российской энергетики, сообщает «Коммерсантъ.

По его словам, Европа переживает один из самых жестких экономических кризисов в своей истории, а мир сталкивается с серьезным энергетическим кризисом.

— Европа находится в огромной опасности. Единственный выход — это снять санкции, наложенные на энергетику России. Немедленно, — написал Орбан.

Ариана Ранцева