Мэр Казани Метшин одобрил проект причалов на Кремлевской набережной

Инфраструктуру для водного транспорта планируют обустроить уже этой весной

На Кремлевской набережной в Казани уже этой весной планируют обустроить инфраструктуру для водного транспорта, где будет три причала. Соответствующий проект развития территории одобрил мэр Казани Ильсур Метшин на сегодняшнем совещании, передает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

О самом проекте градоначальнику рассказал глава компании «Флотилия Казань» Алексей Карчевский. Согласно плану, недалеко от Ленинской дамбы установят три понтона рядом с уже существующим выступом набережной. Их изготовят на производственной базе и доставят к месту по воде.

Причалы рассчитаны на разные типы судов. Первый — для стоянки речных трамваев, которые будут отправляться в прогулочные рейсы до акватории Волги. Второй — для маломерных прогулочных судов, а третий — для владельцев частных катеров: они смогут временно пришвартоваться, высадиться на берег, прогуляться и отправиться дальше, но не хранить на стоянке свое судно долго.

Предполагается, что такая водная логистика позволит развести транспортные потоки, чтобы суда не мешали друг другу. Помимо этого, запуск причалов расширит туристический потенциал акватории Казанки и Волги. Например, туристы смогут из центра Казани отправиться по воде до Свияжска.

Кроме причалов, на набережной планируется создание многоярусных деревянных сидений для комфортного ожидания рейсов.

Ранее сообщалось, что у центра семьи «Казан» появится инфраструктура для яхтсменов за 300 млн рублей.

Никита Егоров