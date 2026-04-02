На содержание фонтанов в Казани направят почти 25 млн рублей

Фото: Реальное время

В Казани направят почти 25 млн рублей на обслуживание фонтанов в 2026 году. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документу, содержать будут 34 объекта. Среди них: фонтаны на Булаке, «Голуби», «Су анасы» и «Лягушка» на Баумана, фонтаны в Лядском саду и других парках и скверах.

Исполнитель должен запустить фонтаны, а также выявить и устранить причины аварийных ситуаций, ликвидировать их последствия. При необходимости работы по содержанию фонтанов должны будут вестись круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.

— В случае необходимости выполнения работ с прерыванием движения автотранспорта согласовать данные действия с органами, регулирующими дорожное движение, — говорится в документе.

Никита Егоров