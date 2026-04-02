В Казани создадут Общественный совет по развитию городских парков

Участники совета будут обсуждать планы развития парков, рассматривать ключевые решения по новым территориям и уже существующим пространствам

Фото: Максим Платонов

В Казани запускается новый механизм развития городских парков — Общественный совет при Дирекции парков и скверов. Прием заявок на участие в совете начался 1 апреля и продлится до 30 апреля, сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов Казани.

Совет создается для более эффективного взаимодействия между городскими властями и профессиональным сообществом в вопросах развития парковых территорий. В его состав войдут не более 20 экспертов из различных областей: архитектуры, экологии, городского планирования, культуры и управления.

Участники совета будут обсуждать планы развития парков, рассматривать ключевые решения по новым территориям и уже существующим пространствам. На регулярных встречах планируется разбирать различные темы — от дендрологии до культурных проектов. Все решения совета будут документироваться и публиковаться в открытом доступе.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Участие в Общественном совете будет добровольным и неоплачиваемым. Кандидаты должны обладать профессиональным опытом и экспертизой в своей области. 15 апреля состоится открытая установочная встреча, где всем желающим расскажут о целях и формате работы нового органа.

Наталья Жирнова