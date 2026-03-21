Бизнес-опрос: какими средствами связи с клиентами и своими сотрудниками вы пользуетесь?
Представители бизнеса — о реакции на ограничения работы привычных мессенджеров и о том, как теперь коммуницируют с коллективом, клиентами и партнерами
Ограничение работы привычных мессенджеров коснулось не только родительских чатов. Меняются и пути передачи информации в бизнес-среде и в рабочих коллективах. Между тем ограничения растут: если сначала была заблокирована возможность звонков через два самых популярных западных мессенджера, то в последнюю неделю уже и текстовые чаты, и передача файлов через Telegram фактически парализованы. Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) уже обратилась к правительству с просьбой сохранить возможность использования мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) для связи с зарубежными партнерами. При этом Роскомнадзор сообщает, что Telegram продолжает неисполнение российского законодательства. Альтернативой для широкого рынка остается отечественный мессенджер Max.
В связи с ограничением доступности популярных мессенджеров «Реальное время» задает представителям бизнеса вопросы:
1. Какими электронными и аналоговыми каналами коммуникации вы, как правило, пользуетесь в общении со своими сотрудниками? Пользуетесь ли вы внутренними (возможно, корпоративными) мессенджерами? Насколько развита в вашей компании связь по электронной почте?
2. Сильно ли изменилась ситуация в коммуникации с клиентами и партнерами за последний месяц? Потребовалось ли искать новые пути доставки сообщений или информационных материалов?
-
-
Фиргат Зиганшин генеральный директор FLAMAX
-
Мы внимательно отслеживаем коммуникационные тренды и стремимся сохранить эффективную среду взаимодействия внутри команды и за ее пределами.
Мы убеждены, что скорость принятия решений и прозрачность информационных потоков напрямую влияют на качество конечного продукта и удовлетворенность наших клиентов. Основной инструмент для организации внутренних коммуникаций сотрудников FLAMAX — корпоративный мессенджер, интегрированный в электронную систему управления предприятием. Мы рассматриваем его как настоящий «двигатель» всех операционных процессов предприятия. В отличие от стандартных личных чатов, корпоративное решение позволяет структурировать рабочее пространство: здесь в режиме реального времени ставятся задачи, формируются проектные группы, сотрудники обмениваются важной информацией быстро и удобно. Это пространство для оперативного решения любых вопросов — от согласования мелких деталей до обсуждения масштабных инноваций. Мы также используем платформу Task Manager — инструмент для распределения и контроля выполнения задач в рамках командных и корпоративных целей.
При этом мы четко разделяем зоны ответственности разных каналов связи. Если мессенджер — это скорость и гибкость, то корпоративная электронная почта сохраняет роль фундамента для официальной переписки. Именно через почтовые сервисы проходят юридически значимые документы, приказы и фиксируются итоговые договоренности, требующие длительного хранения и строгого архивирования. Такая гибридная модель позволяет нам достигать максимальной продуктивности, сохраняя при этом дисциплину и качество документального сопровождения.
Что же касается коммуникации с клиентами, то за последнее время ситуация действительно изменилась, однако мы сохраняем стабильную связь с аудиторией. Для гарантированного и своевременного информирования партнеров используем инструменты прямого маркетинга. Особое внимание уделяем нашему официальному сайту. Это не только информационная витрина — здесь клиент может оставить заявку в один клик и быстро получить обратную связь.
Параллельно с этим мы развиваем сообщества на ведущих отечественных платформах: VK, «Яндекс Дзен» и Rutube. Мы понимаем, что современному клиенту важно видеть «лицо» предприятия, внутреннюю кухню и экспертную позицию. Качественный контент помогает нам укреплять лояльность аудитории и узнаваемость бренда.
-
-
-
Виталий Денисов сооснователь агентства Imagine Group
-
Для сферы услуг, организации мероприятий и продюсирования проектов блокировка мессенджеров — очень дискомфортная ситуация. Клиенты привыкли вести проекты и общаться в Telegram.
Адаптация, конечно, происходит, но очень небыстро. Существующие аналоги, к сожалению, пока не имеют всех возможностей. Кроме того, многие подрядчики отказываются работать в Max.
Внутрикорпоративные чаты мы ведем в CRM-системах, а вот с клиентами периодически изобретаем велосипед.
Но шутки ради: иногда, конечно, эта ситуация даже помогает. Когда тебе нужно чуть-чуть потянуть время, теперь можно написать: «Ой, «телега» зависла, только увидел сообщение».
-
-
-
Анвар Шахмаев директор казанского отделения Билайна
-
Основным каналом цифрового общения для нас сегодня становится собственное корпоративное приложение Buzz. Это стратегическое решение, которое мы внедрили в 2025 году, следуя глобальному тренду на импортозамещение, защищенность данных и интеграцию.
Приложение создано на базе платформы eXpress. Ранее мы запустили продажи корпоративного мессенджера на базе этой платформы для внешних заказчиков, а теперь внедрили решение и внутри собственной организации.
Приложение развернуто в корпоративной среде Билайна. Решение реализовано с полным контролем над потоками данных и их хранением на территории России.
Мы рассматриваем это приложение как основу для будущего супераппа, который объединит все внутренние коммуникации: от стандартного обмена сообщениями в чатах до корпоративной информационной ленты и личных кабинетов сотрудников.
Важным и развитым каналом остается корпоративная почта. Электронная почта сохраняет за собой функцию официального и документированного канала связи, а для оперативного решения рабочих вопросов, текущих обсуждений в проектных группах и быстрого обмена информацией мы все активнее переходим в наш мессенджер.
Что касается коммуникации с клиентами и партнерами, то ситуация не потребовала от нас экстренного поиска принципиально новых каналов, так как мы уже выстроили диверсифицированную систему, позволяющую гибко реагировать на изменения. Например, в коммуникации с партнерами основным каналом по-прежнему выступает электронная почта, которая подходит для документооборота, официальных уведомлений и обмена юридически значимой информацией. Продолжают удерживать свою нишу и телефонные разговоры — для оперативного решения стратегических и срочных вопросов, где важен живой диалог.
-
-
-
Ольга Воинова директор департамента маркетинга и PR ФСК Регион
-
Корпоративная почта — ключевой канал коммуникации в нашей компании. Как при общении между сотрудниками, так и для переписки с подрядчиками. Мессенджеры в этом ключе менее совершенны: дают возможность корректировать или даже удалять сообщения, поэтому может потеряться важная часть переписки.
Будет не совсем корректно утверждать, что мы используем только Мax: до недавних пор в компании активно использовался и Telegram. Сейчас все больше рабочих чатов переходит в Мax. Думаю, там и продолжится коммуникация.
При этом для онлайн-совещаний мы используем программу Teams, в ней же есть и чаты.
Также в ФСК «Регион» активно применяется «Битрикс24». Для оперативного взаимодействия в нем предусмотрен встроенный корпоративный мессенджер и звонки внутри портала. Это отечественное решение, размещаемое на российских серверах и не зависящее от зарубежных сервисов. Мессенджер и внутренняя телефония доступны только сотрудникам компании: общаться и звонить можно внутри нашей компании, без привлечения сторонних пользователей.
Для коммуникации с клиентами наши отделы продаж используют тот способ связи, который удобен клиенту. Важно иметь в виду, что у нас нет возможности выставлять свои условия клиенту, особенно учитывая конъюнктуру рынка. Безусловно, мы прикладываем все усилия для плавного перехода на новые каналы связи, но действовать в ущерб интересам компании позволить себе не можем — наши покупатели были и остаются для нас главным приоритетом.
-
-
-
Александр Денисов управляющий партнер «Далидан, Денисов и партнеры»
-
С сотрудниками я предпочитаю общаться лично. Конечно, в работе используются и мобильные телефоны, и мессенджеры. Имеется внутренняя файлообменная сеть, никак не связанная с интернетом. В основном для работы она и применяется. По электронной почте коммуникация также осуществляется.
Коммуникация с клиентами и партнерами за последний месяц нельзя сказать, чтобы сильно осложнилась. Безусловно, имеются определенные сложности в связи с замедлением работы отдельных мессенджеров, что сказывается на оперативности решения возникающих вопросов. По этой причине мы вернулись к голосовой связи и электронной почте.
-
-
-
Михаил Шарипов совладелец ресторанного союза MemSol, председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров РТ
-
В коммуникации со своими сотрудниками мы используем «Битрикс24», поэтому здесь пока никаких сложностей не ощутили. В общении с поставщиками и другими контрагентами проблем тоже нет, ведь эта коммуникация не требует ежесекундного реагирования. Оплата автоматизирована, а с новыми партнерами связь поддерживается на первых порах во многом по телефону, чтобы отладить все необходимые моменты.
Что касается общения с клиентами, здесь, конечно, сложнее. Замедление и ограничение работы привычных мессенджеров — это пока стрессовый момент, к сожалению. Многие клиенты уже пишут нам в Max, и мы, разумеется, только «за», но теперь нашему ответственному сотруднику нужно мониторить не два мессенджера, как раньше, а три. Однако это вопрос абсолютно решаемый. То же самое говорят и наши коллеги по ресторанной отрасли: все находят пути решения. Все тривиально: либо мы будем доплачивать сотрудникам, которые мониторят все возможные каналы коммуникации с гостями, либо будем упускать лиды. А поскольку в нашей ресторанной сфере бешеная конкуренция, мы не можем себе позволить отсечь ту часть гостей, которая хотела бы общаться с нами по прежним каналам. Поэтому присутствуем на всех площадках, где это возможно. Помимо чатов, у нас есть еще и службы доставки — это еще одна точка для мониторинга.
Но в целом, если у проблемы есть денежное измерение, значит, это не проблема, а задача. Решение этой задачи не супердорогое, поэтому все решаемо. Если раньше сотрудник следил за двумя чатами, то теперь следит за тремя — это не драматично увеличивает объем его работы. Ну и плюс телефонные звонки для бронирования тоже никто не отменял. Так что для нашей отрасли в общении с гостями критических изменений не произошло.
-
-
-
Азат Назмеев директор проектов ГК ТОЧНО по РТ
-
Выстраиваем коммуникации через единое цифровое пространство, чтобы обеспечить прозрачность и скорость взаимодействия между командами. Основным каналом для ежедневной работы является корпоративная платформа «Битрикс24» — в ней сосредоточены как рабочие чаты, так и новостная лента компании. Это позволяет оперативно решать задачи, фиксировать договоренности и держать сотрудников в едином информационном контуре.
Электронная почта используется как дополнительный канал — в первую очередь для внешней коммуникации и формализованных взаимодействий.
Такой подход позволяет нам снижать зависимость от внешних мессенджеров и обеспечивать стабильность коммуникаций внутри компании.
В коммуникации с клиентами ситуация развивается динамично. Мы нашли решения, чтобы сохранить для клиентов привычный уровень доступности и связи — основным инструментом для подобной коммуникации стал Mах.
Внутри компании переход прошел слаженно: команда быстро включилась в работу с платформой. Что касается клиентов, мы видим разную степень вовлеченности. Часть с готовностью поддержала новый формат, другие пока остаются в привычных каналах связи. Чтобы переход был максимально комфортным, мы подготовили и направили подробные инструкции по настройке Mах. А для тех, кому удобнее использовать другие способы связи, в ряде случаев мы возобновили СМС-рассылку, чтобы оставаться на связи независимо от выбранного инструмента.
Отрасль недвижимости традиционно адаптивна к изменениям, мы продолжаем оперативно реагировать на вызовы. Как всегда гибкость и готовность к быстрым переменам остаются ключевыми факторами успеха в текущих условиях.
-
-
-
Надежда Скрынникова директор по маркетингу Банка ЗЕНИТ
-
Внутри банка основными каналами рабочей коммуникации остаются корпоративный мессенджер и электронная почта. Эти инструменты используются для повседневного взаимодействия сотрудников, постановки задач, обмена рабочими материалами и оперативной координации. Электронная почта по-прежнему играет важную роль в компании, поэтому связь по еmail у нас хорошо выстроена в соответствии со всеми необходимыми нормами безопасности и остается одним из базовых каналов.
Если говорить о коммуникации с клиентами и партнерами, за последний месяц для нас существенно ничего не изменилось. Банк изначально выстраивает внешние коммуникации с учетом требований российского законодательства, поэтому прямое общение с клиентами и партнерами ведется через предусмотренные для этого каналы (интернет-банкинг, СМС, электронная почта) и — в случае с соцсетями — российские площадки. В остальном банк продолжает присутствовать на всех разрешенных площадках. В этом смысле последние изменения, связанные с работой отдельных зарубежных сервисов, на наши процессы заметно не повлияли.
-
