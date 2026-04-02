У центра семьи «Казан» появится инфраструктура для яхтсменов за 300 млн рублей

Оценку стоимости дал руководитель группы компаний «Паруса», председатель Студенческой федерации парусного спорта РТ Вячеслав Егоров

На берегу реки Казанки у центра семьи «Казан» появится современный спортивно-туристический комплекс. Об этом сообщает «РБК-Татарстан» со ссылкой на слова руководителя группы компаний «Паруса», председателя Студенческой федерации парусного спорта РТ Вячеслава Егорова.

Ключевым объектом станет детская и студенческая парусная школа открытого типа. Здесь можно будет не только обучаться парусному спорту, но и участвовать в соревнованиях, проводить семейные выходные и совершать получасовые прогулки по реке под руководством профессиональных инструкторов.

На территории комплекса построят лодочную станцию и хранилище для речных судов. Планируется организация регулярных туристических перевозок несколькими лицензированными флотами. По оценкам эксперта, новая инфраструктура сможет привлекать до 600 тысяч посетителей ежегодно.

Параллельно развивается проект на полуострове Локомотив, где организуют зону для занятий судомоделированием и радиоуправлением яхтами.

Дополнительные объекты появятся у отеля «Ривьера» и моста «Миллениум», где создадут инженерно-творческий центр для детей и студентов. Общая стоимость проектов оценивается Егоровым в 600 миллионов рублей: 300 млн — у центра семьи, 100 млн — у «Ривьеры» и 200 млн — на инженерный центр.



Наталья Жирнова