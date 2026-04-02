В больницах Татарстана остаются 12 пострадавших во время ЧП на НКНХ

Один из них находится в отделении реанимации

На сегодняшний день в медицинских учреждениях Татарстана продолжают лечение 12 человек после ЧП на «Нижнекамскнефтехиме». Об этом сообщает Минздрав республики.

В Нижнекамской центральной многопрофильной районной больнице находятся 9 пациентов, их состояние оценивается врачами как удовлетворительное, еще один был недавно выписан. В Республиканской клинической больнице остаются трое пострадавших. Один из них находится в отделении реанимации, двое других переведены в профильные отделения для дальнейшего лечения.

Десять человек продолжают получать медицинскую помощь в клиниках Москвы.

Медицинские специалисты продолжают оказывать необходимую помощь всем пациентам. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил работу медиков после ЧП на «Нижнекамскнефтехиме».

Наталья Жирнова