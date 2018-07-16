Итоги дня: встреча Путина и Трампа, закрытие торгпредства Франции и ОИ в Казани

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 16 июля.

Сегодня в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Переговоры прошли в два раунда общей продолжительностью более четырех часов — сначала лидеры провели личную встречу, а позже стартовали российско-американские переговоры в расширенном составе в формате рабочего завтрака. На совместной пресс-конференции Путин назвал переговоры с Трампом успешными и полезными, а лидер США заявил об изменении отношений между Москвой и Вашингтоном. Президент России подчеркнул, что все завалы российско-американских отношений разгрести не удалось, но этот саммит стал первым шагом на этом пути.

Евросоюз ввел временные ограничения на поставки мяса птицы и птицеводческой продукции из России. Это связано с распространением птичьего гриппа. Запрет введен в отношении всех 18 российских предприятий, которые имеют право на экспорт мяса птицы в ЕС.

С 16 июля французские власти закрыли в РФ представительство по торговле и инвестициям, обеспечивающее деятельность Business France в России. Отмечается, что в течение последних месяцев условия осуществления организации своей работы в РФ значительно ухудшились из-за ареста банковского счета и выдворения директора, обладающего дипломатическим паспортом.

Сервис по бронированию отелей Booking.com из-за санкций перестал работать в Крыму. Теперь на сайте нельзя забронировать проживание на полуострове с целью отдыха, однако сервис по-прежнему доступен для деловых поездок.

Сегодня президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Россия может претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Они могут пройти в Санкт-Петербурге или Казани. Поздняков отметил, что в столице Татарстана хорошо развита спортивная инфраструктура. Также город, по его словам, объединяет и Европу, и Азию, являясь своеобразным космополитическим центром.