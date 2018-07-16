Завершилась личная встреча Путина и Трампа

В Хельсинки завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа один на один.

Как пишет RT, переговоры между ними шли больше двух часов вместо запланированных полутора часов.

Позже стартовали российско-американские переговоры в расширенном составе в формате рабочего завтрака.

