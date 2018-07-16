Завершилась личная встреча Путина и Трампа
В Хельсинки завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа один на один.
Как пишет RT, переговоры между ними шли больше двух часов вместо запланированных полутора часов.
Позже стартовали российско-американские переговоры в расширенном составе в формате рабочего завтрака.
комментарии
2. интересно, а Трамп сколько бы продержался в зоне рискованного земледелия, называемой Россией?
3. для справки:
3.1. широта канадской границы США- Боттино, город на границе с Канадой - 48 градусов СШ. Оттава - 49 градусов;
3.2. Сочи и Владивосток находятся на одной широте (43 градуса с.ш.)
3.3. Широта (Сталинграда) Волгограда, 48°48′16″ с. ш.
3.4. широта Нашей Казани 55гр.70 мин, Магадана 59 гр.35 мин, Петропавловск Камчатский -53 гр.
4. вот собственно и всё. надеюсь, что все останутся довольны, перестанут трепатся об омоложении, особенно упитанные (тостопузенькие, ну если по русски) и пенсионный возраст из-некоторых из них дюже озабоченных противоположным? полом и виноградниками НЕ ПРИДЁТСЯ увеличивать, а создадут условия для наших простых, не молодящися женщин (баба в просторечии) для рождения ими пятерых шестерых детей яму можно преодолеть только так- РОЖАЯ И ВОСПИТЫВАЯ ДЕТЕЙ, для чего нужна ТАКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, а не получка, которая позволяет это делать;
5. К чему это посмотрите ещё раз видео выступления Трампа, УЖЕ СОСТОЯВШЕГОСЯ ПРЕЗИДЕНТА США перед работягами (есте-ственно американскими) и ЧТО ОН ИМ ГОВОРИЛ О РАБОЧИХ МЕСТАХ..
6. ясно, что на эту тему он ПВВ ничего не скажет-конкуренты ни кому не нужны...