В Крыму перестал работать сайт Booking.com — СМИ

Сервис Booking.com перестал работать в Крыму из-за санкций в отношении полуострова.

«К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха», — приводит сообщение сайта «Крыминформ».

Владельцы объектов размещения также пожаловались на блокировку своих площадок на Booking.com, заявив, что с сегодняшнего дня сервис прекратил собирать отзывы и оценки туристов крымских объектов.



«Согласно санкциям, компании Booking.com не разрешено предлагать какие-либо услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму. Хотя бизнес-путешественники по-прежнему могут бронировать варианты размещения в Крыму, любые отзывы, которыми они делятся, могут быть неверно истолкованы властями, как то, что компания Booking.com предлагает туристические услуги в регионе», — гласит официальная позиция Booking.com.

Ранее сообщалось о возможном закрытии в РФ из-за санкций сайта Booking.com. В Ростуризм поступило письмо Минкультуры РФ с просьбой рассмотреть предложение по запрету деятельности сайта. Однако директор департамента туризма и региональной политики Ольга Ярилова заявила, что министерство не имеет полномочий, равно как и планов, по какому-либо регулированию его деятельности.