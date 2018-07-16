Трамп заявил об изменении отношений между Россией и США

Отношения между Россией и США никогда не были хуже, чем на сегодняшний день, однако ситуация изменилась после саммита между странами в Хельсинки. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Даже во время напряженности в период холодной войны, когда мир был совсем иным по сравнению с сегодняшним, США и Россия были в состоянии поддерживать прочный диалог. Но наши отношения никогда не были хуже, чем сейчас, — сказал он. — Тем не менее это изменилось примерно четыре часа назад (после саммита — прим. ТАСС), я в этом убежден», — сказал он.

Ранее Путин назвал переговоры с Трампом успешными и полезными.