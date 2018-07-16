Путин назвал переговоры с Трампом успешными и полезными

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп начали совместную пресс-конференцию по итогам четырехчасовых переговоров в Хельсинки.

«Переговоры с президентом США Дональдом Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере. Считаю их весьма успешными и полезными», — сказал российских лидер.

Он отметил, что стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и вопросы международной повестки. Путин подчеркнул, что все завалы российско-американских отношений разгрести не удалось, но этот саммит станет первым шагом на этом пути.