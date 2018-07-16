Евросоюз ввел ограничения на поставки мяса птицы из России

Евросоюз ввел временные ограничения на поставки мяса птицы и птицеводческой продукции из России из-за распространения птичьего гриппа. Запрет введен в отношении всех 18 российских предприятий, которые имеют право на экспорт мяса птицы в ЕС.



Ограничения коснутся мяса птицы, полуфабрикатов из него, продукции из мяса птицы, не прошедшей термическую обработку, а также не переработанных побочных продуктов животного происхождения, состоящих или содержащих материалы, полученные от домашней птицы, передает ТАСС со ссылкой на материалы Россельхознадзора.

Ранее сообщалось, что в России могут ограничить продажу птицы из-за птичьего гриппа в Самарской и Пензенской областях.