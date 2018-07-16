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Евросоюз ввел ограничения на поставки мяса птицы из России

13:33, 16.07.2018
Евросоюз ввел ограничения на поставки мяса птицы из России
Фото: pixabay.com

Евросоюз ввел временные ограничения на поставки мяса птицы и птицеводческой продукции из России из-за распространения птичьего гриппа. Запрет введен в отношении всех 18 российских предприятий, которые имеют право на экспорт мяса птицы в ЕС.

Ограничения коснутся мяса птицы, полуфабрикатов из него, продукции из мяса птицы, не прошедшей термическую обработку, а также не переработанных побочных продуктов животного происхождения, состоящих или содержащих материалы, полученные от домашней птицы, передает ТАСС со ссылкой на материалы Россельхознадзора.

Ранее сообщалось, что в России могут ограничить продажу птицы из-за птичьего гриппа в Самарской и Пензенской областях.

ПромышленностьАгропром
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