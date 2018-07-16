В России закрылось торговое представительство Франции

С 16 июля французские власти закрыли в РФ представительство по торговле и инвестициям, обеспечивающее деятельность Business France в России.

«Это решение, которое вступает в силу 16 июля 2018 года, принято в связи с уведомлением российских органов власти о том, что отныне Business France больше не разрешается осуществлять свою деятельность в России в рамках положений французского законодательства, что прекращает длительный период переговоров по вопросу статуса Бюро Business France в России, которое, согласно французскому законодательству, является неотъемлемой частью дипломатической структуры», — говорится в коммюнике, размещенном на сайте посольства Франции в Москве.