Казань может претендовать на Олимпийские игры 2036 года — ОКР

Россия может претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.



«2024 и 2028 год уже заняты — Игры пройдут в Европе и Америке, а на заявку 2032 года могут претендовать другие континенты. Я думаю, можно теоретически говорить о подаче заявки на проведение Игр 2036 года», — цитирует «Интерфакс» Позднякова.

По его словам, города, которые могут претендовать на проведение Игр, — это города-миллионники, в которых ранее не проводились Олимпиады.

«Например, Санкт-Петербург или Казань. В той же столице Татарстана хорошо развита спортивная инфраструктура, Казань объединяет и Европу, и Азию, является своеобразным космополитическим центром», — добавил Поздняков.

Отмечается, что заявку для проведения ОИ-2032 нужно будет подавать в 2024 году, а на проведение ОИ-2036 — в 2028 году.

Накануне в России закончился чемпионат мира по футболу, проходивший в 11 городах, в том числе в Казани. Сборная России на мундиале показала свой лучший результат в истории, дойдя до четвертьфинала, где уступила лишь в серии пенальти серебряному призеру — Хорватии.