Итоги дня: ТОСЭР в Менделеевске, протест послу Греции в РФ и лучший ЧМ по футболу в истории

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 13 июля.

Комиссия Минэкономразвития РФ одобрила создание ТОСЭР на территории Менделеевска. Создание ТОСЭР предполагает реализацию 19 инвестиционных проектов, что позволит дополнительно привлечь в экономику республики 4,8 млрд рублей и создать 630 новых рабочих мест.

Комиссия по этике Международной шахматной федерации отстранила президента организации Кирсана Илюмжинова из-за жалобы вице-президента организации ФИДЕ Георгиоса Макропулоса. Илюмжинов отстранен на 18 месяцев, из которых 12 носят условных характер с испытательным сроком на два года.

МИД России вызвал посла Греции и выразил ему протест в связи с высылкой двух российских дипломатов из страны. Российское ведомство отметило, что за подобным антироссийским решением Греции стоят США, которые открыто поддерживают «данные действия в заявлении Госдепа».

Сегодня во Всемирном банке сообщили, что Россия поднялась с 12-го на 11-е место в рейтинге экономик по объему ВВП за 2017 год. За год он увеличился до $1,58 трлн. Первое место в списке занимают США ($19,4 трлн), далее идут Китай ($12,2 трлн) и Япония ($4,8 трлн).

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сегодня заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года, проходящий в России, является лучшим турниром в истории. На пресс-конференции он поблагодарил за организацию мундиаля правительство РФ, РФС, оргкомитет турнира и президента России Владимира Путина.