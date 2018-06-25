В Менделеевске в этом году создадут ТЭСЭР

В Менделеевске в 2018 году планируется создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом сообщила замминистра экономики РТ Наталья Таркаева на совещании по обсуждению вопроса привлечения федеральных средств в экономику республики в Доме предпринимателя.

Создание ТОСЭР предполагает реализацию 19 инвестиционных проектов, что позволит дополнительно привлечь в экономику республики 4,8 млрд рублей и создать 630 новых рабочих мест.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проанализировать эффективность работы муниципальных промышленных площадок.