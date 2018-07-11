Греция вышлет двух российских дипломатов — СМИ

Власти Греции вышлют из страны двух российских дипломатов. Также запретят въезд в страну еще двум сотрудникам дипведомства.

Дипломатов обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Греции. Кроме того, по мнению властей, россияне подрывают национальную безопасность страны. Среди прочего дипломатов подозревают в сборе информации и подкупе чиновников, передает «Медуза» со ссылкой на местную газету Kathimerini.

Ранее Грузия выслала одного российского дипломата из-за дела Скрипаля.