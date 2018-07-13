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Илюмжинова отстранили от должности президента ФИДЕ

12:15, 13.07.2018
Илюмжинова отстранили от должности президента ФИДЕ
Фото: скриншот youtube.com

Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранила президента организации Кирсана Илюмжинова от занимаемой должности. Поводом для этого стала жалоба вице-президента организации Георгиоса Макропулоса.

Как сообщает пресс-служба ФИДЕ, Илюмжинов отстранен на 18 месяцев, из которых 12 носят условных характер с испытательным сроком на два года.

Ранее сообщалось, что Илюмжинов не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента ФИДЕ. На предстоящих в октябре выборах он намерен поддержать кандидатуру Аркадия Дворковича.

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