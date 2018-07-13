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Россия поднялась на 11-е место в рейтинге экономик мира по объему ВВП

14:11, 13.07.2018
Россия поднялась на 11-е место в рейтинге экономик мира по объему ВВП
Фото: pixabay.com

Россия поднялась с 12-го на 11-е место в рейтинге экономик по объему ВВП за 2017 год.

Согласно данным Всемирного банка, ВВП России увеличился до $1,58 трлн.

Первое место в рейтинге занимают США — $19,4 трлн. Вторую строчку занял Китай ($12,2 трлн), третью — Япония ($4,8 трлн).

Ранее экономика России стала сильнейшей среди развивающихся стран по версии Bank of America

Экономика
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