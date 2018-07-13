МИД России выразил протест послу Греции из-за высылки дипломатов

МИД России вызвал посла Греции и выразил ему протест в связи с высылкой двух российских дипломатов из страны.

«Было подчеркнуто, что рассматриваем данную акцию как абсолютно необоснованную, не подтвержденную фактами с греческой стороны, идущую вразрез с характером наших двусторонних отношений и способную нанести им серьезный ущерб», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что за подобным антироссийским решением Греции стоят США, которые открыто поддерживают «данные действия в заявлении Госдепа».

Ранее стало известно, что власти Греции вышлют из страны двух российских дипломатов. Также запретят въезд в страну еще двум сотрудникам дипведомства. Всех их обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Греции и подрыве национальной безопасности страны.