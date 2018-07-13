МЭР одобрило создание ТОСЭР в Менделеевске
Комиссия Минэкономразвития РФ одобрила создание ТОСЭР на территории Менделеевска. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
Создание ТОСЭР предполагает реализацию 19 инвестиционных проектов, что позволит дополнительно привлечь в экономику республики 4,8 млрд рублей и создать 630 новых рабочих мест.
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