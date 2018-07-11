Итоги дня: рейтинг Татарстана, высылка российских дипломатов из Греции и отклонение закона о гендерном равенстве

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 11 июля.

Сегодня произошел ряд кадровых перестановок в Кремле и правительстве РФ. Так, премьер-министр Дмитрий Медведев назначил экс-главу «Роскосмоса» Игоря Комарова заместителем министра науки и высшего образования, а гендиректора «Союзплодоимпорта» Игоря Алешина — главой Росалкогольрегулирования. Также президент России Владимир Путин сменил руководителя управления президента по конституционным правам — им стал заместитель министра юстиции Максим Травников.

Госдума на сегодняшнем заседании отклонила во втором чтении законопроект о гендерном равенстве, который был внесен 15 лет назад. Кроме того, нижняя палата парламента приняла в третьем чтении законопроект об обязательной маркировке табачных изделий с 1 марта 2019 года.

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг кредитоспособности Республике Татарстан на уровне ruААА со стабильным прогнозом. Агентство отметило большую бюджетную обеспеченность региона и высокую дисциплину по собираемости налогов.

В среду стало известно, что власти Греции вышлют из страны двух российских дипломатов. Также запретят въезд в страну еще двум сотрудникам дипведомства. Всех их обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Греции и подрыве национальной безопасности страны.

Российский футбольный союз (РФС) предложил Министерству спорта присвоить почетное звание «Заслуженный мастер спорта России» игрокам и «Заслуженный тренер России» тренерам сборной России. Это связано с достижениями команды на домашнем чемпионате мира по футболу, на котором россияне впервые в истории дошли до стадии 1/4 турнира, где в серии пенальти уступили команде Хорватии.