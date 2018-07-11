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RAEX присвоил Татарстану рейтинг на уровне ruААА со стабильным прогнозом

16:34, 11.07.2018
RAEX присвоил Татарстану рейтинг на уровне ruААА со стабильным прогнозом
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности Республике Татарстан на уровне ruААА со стабильным прогнозом.

«Агентство отмечает высокую бюджетную обеспеченность региона: доля налоговых и неналоговых доходов в доходах бюджета республики по итогам 2017 года составила 87,5%. Регион характеризуется стабильно высокой дисциплиной по собираемости налогов — план по поступлению налоговых и неналоговых доходов был превышен на 3,2% в 2017 году. Тем не менее давление на рейтинг оказывает умеренно высокая зависимость от крупнейшего налогоплательщика — ПАО «Татнефть», — говорится в сообщении RAEX.

Ранее АКРА подтвердило рейтинг Татарстана на уровне AA+(RU) со стабильным прогнозом.

ЭкономикаБюджет Татарстан
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