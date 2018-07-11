RAEX присвоил Татарстану рейтинг на уровне ruААА со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности Республике Татарстан на уровне ruААА со стабильным прогнозом.

«Агентство отмечает высокую бюджетную обеспеченность региона: доля налоговых и неналоговых доходов в доходах бюджета республики по итогам 2017 года составила 87,5%. Регион характеризуется стабильно высокой дисциплиной по собираемости налогов — план по поступлению налоговых и неналоговых доходов был превышен на 3,2% в 2017 году. Тем не менее давление на рейтинг оказывает умеренно высокая зависимость от крупнейшего налогоплательщика — ПАО «Татнефть», — говорится в сообщении RAEX.

Ранее АКРА подтвердило рейтинг Татарстана на уровне AA+(RU) со стабильным прогнозом.