Путин сменил руководителя управления президента по конституционным правам
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя министра юстиции Максима Травникова начальником управления президента по обеспечению конституционных прав граждан.
«Назначить Травникова Максима Александровича начальником управления президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан, освободив его от занимаемой должности», — приводит текст документа пресс-служба Кремля.
Другим указом глава государства освободил от этой должности Дмитрия Жуйкова.
Ранее Путин подписал указ о назначении Дмитрия Пескова из Агентства стратегических инициатив своим спецпредставителем по вопросам цифрового и технологического развития.ОбществоВласть
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