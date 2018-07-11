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Медведев сменил руководителя Росалкогольрегулирования

11:14, 11.07.2018
Медведев сменил руководителя Росалкогольрегулирования
Фото: fsrar.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Игоря Чуяна от должности руководителя Росалкогольрегулирования. Его место займет Игорь Алешин.

Отмечается, что Чуян ушел из ведомства по собственному желанию. Он возглавлял его с 19 января 2009 года. Его приемник — Игорь Алешин — с 21 декабря 2009 года занимал должность гендиректора федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт».

Ранее Медведев освободил Алексея Козырева от должности замминистра связи по его просьбе.

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