Экс-главу «Роскосмоса» назначили заместителем министра науки и высшего образования
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил экс-главу «Роскосмоса» Игоря Комарова заместителем министра науки и высшего образования.
«Назначить Комарова Игоря Анатольевича заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.
Комаров покинул «Роскосмос» в мае этого года. Вместо него главой корпорации стал бывший вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.ОбществоВласть
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