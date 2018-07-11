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Экс-главу «Роскосмоса» назначили заместителем министра науки и высшего образования

17:24, 11.07.2018
Экс-главу «Роскосмоса» назначили заместителем министра науки и высшего образования
Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил экс-главу «Роскосмоса» Игоря Комарова заместителем министра науки и высшего образования.

«Назначить Комарова Игоря Анатольевича заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

Комаров покинул «Роскосмос» в мае этого года. Вместо него главой корпорации стал бывший вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

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