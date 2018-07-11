РФС предложил Минспорту присвоить футболистам и тренерам сборной России почетные звания

На очередном заседании бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) было принято решение ходатайствовать перед Министерством спорта о присвоении почетных спортивных званий игрокам и тренерам сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

«Ходатайствовать перед Министерством спорта о присвоении почетного спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России» игрокам и «Заслуженный тренер России» тренерам сборной команды России», — говорится в сообщении.



Напомним, сборная России по футболу впервые в истории дошла до стадии 1/4 финала чемпионата мира, где в серии пенальти уступила команде Хорватии.