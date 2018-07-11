Госдума отклонила законопроект 2003 года о гендерном равенстве

Государственная дума отклонила во втором чтении законопроект о гендерном равенстве.

Как сообщает «Интерфакс», документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в 2003 году депутатами Вячеславом Володиным, Олегом Морозовым, Екатериной Лаховой и Геннадием Райковым.

Законопроект предлагал закрепить гарантии государства по обеспечению равноправия мужчин и женщин в различных сферах, по устранению нарушений законодательства, связанных с дискриминацией по мотивам пола, и др., передает ТАСС.