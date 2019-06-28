Озеро раздора: жители Усадов спасают водоем от засыпки и застройки

Дело усугубляет статус природного объекта — его нет в Водном реестре, а значит, буква закона бессильна

Жители Усадов из Лаишевского района обратились в «Реальное время» с просьбой о помощи. В селе пересыхает водоем — излюбленное место отдыха населения. По словам усадцев, вместо того чтобы спасти озеро и наполнить, местные власти никак не мешают его засыпке и застройке. Новые владельцы прибрежных участков захватили часть водной акватории, вырубили десятки деревьев, а некоторые уже залили бетон под фундаменты домов. На все жалобы лаишевские власти разводят руками — земля в собственности, а водоем не входит в Государственный водный реестр, то есть на бумаге даже не существует. Чиновники из Минэкологии РТ не в курсе происходящего, но пообещали «Реальному времени» провести проверку. В Совете Лаишевского района все же заверили, что озеро будет восстановлено.

«Бездумная застройка»

Озеро в Усадах когда-то было живописным и полноводным, вспоминают местные жители. Его площадь, по их оценкам, занимала около 2,5 га. На его берегах собиралось все село, отмечали праздники, отдыхали, гуляли. Но источники, питающие озеро, иссякли, а в последние годы прибавилась еще одна беда. Новые владельцы прибрежных участков стали захватывать земли пересохшей акватории и развернули здесь стройку. По словам местного жителя Анатолия Галыбина, территория озера по их вине сократилась на полгектара:

— Озеро примыкает северо-западной стороной к Заозерной улице — в этом месте оно фактически пересохло. В длину оно где-то около 300 м, и следующая сторона юго-восточная — там есть еще вода.

Судя по данным Росреестра, застройку ведут частные лица. Владельцем участка, на котором сейчас ведется стройка, значится Замил Гарипов, но у жителей есть претензии и к его соседям, которые застроили свои участки несколько лет назад, поскольку они так же, по словам Галыбина, вели застройку в прибрежной зоне.



Сейчас на участке, соседствующем с озером, ведется строительство

Сейчас на участке, соседствующем с озером, ведется строительство: «Там уже заливка фундамента. Завалена акватория — дорога сделана», — говорит Галыбин. Судя по карте, действительно узкая территория между участком и значительно подсохшим озером засыпана песком для использования в качестве дороги к участку.

Застройка идет на границе с юга на запад, продолжает собеседник: «Намного уже засыпали, с начала акватории, и вклинились. У нас есть документы — мы обращались и в водоохранные организации, и в экологию».

Документы с обращениями Галыбина от имени жителей села есть в распоряжении в редакции. 14 июня датировано обращение к главе Минэкологии РТ Александру Шадрикову с просьбой пояснить, давало ли министерство разрешения на проведение работ на озере. Тогда же провести проверку законности засыпки и застройки по улице Заозерной и вырубку многолетних деревьев они попросили Казанского межрайонного природоохранного прокурора Альберта Хабирова. Однако собственники прибрежных участков, пожелавшие остаться анонимными, опровергают многочисленную вырубку.

19 июня в Аппарате президента РТ зарегистрировано письмо жителей села Усады, которые протестуют против стройки. По их словам, бездумная застройка и засыпка уничтожили овражки и ложбинки, по которым талая вода пополняла озеро, и оно начало пересыхать. Пожаловались они там и на действия местной администрации, которая, «не считаясь с мнением жителей, занимается выделением третьим лицам под строительство земельных участков, отрезая с каждым выделенным участком по кусочку от территории зоны отдыха».

Провести проверку законности засыпки и застройки по улице Заозерной и вырубку многолетних деревьев они попросили Казанского межрайонного природоохранного прокурора Альберта Хабирова

Ответ администрации

Как пояснили в пресс-службе Совета Лаишевского района, о застройке им ничего не известно: «Земли, на которых идет застройка, — они все частные. Владельцы замежевали свои огороды и продали эти участки другим частным лицам. Муниципальных земель там нет». Таким образом, запрашивать разрешение для застройки собственного участка владельцы и не были должны.

При этом собеседник отмечает, что расстояние в 22 м от озера является водоохранной зоной. «Если на этой территории будет вестись строительство, то оно считается самовольным, на него администрация района разрешение не дает. При обнаружении нарушения со стороны собственников земель будут приняты соответствующие меры, но если все работы ведутся в рамках закона, то права граждан должны соблюдаться», — подчеркивает представитель пресс-службы.

Не понравилось благоустройство

«Из экологии мы получили данные, у нас где-то в 2012 году безо всякого ведома, разрешений проводилась так называемая «чистка». «Парк-Сервис», организация, размещенная здесь, у нас в Усадах, сделала аферу: выбрали плодородный грунт, и две зимы они возили КАМАЗами — сотни КАМАЗов они вывезли этого грунта, а то, что им не надо было, они столкали в акваторию озера. Все только загубили, причем открыли старый родник — люди были свидетелями, вода пошла. А они ее завалили, чтобы не мешала им дальше выбирать плодородный слой», — сетует Галыбин.

Сергей Мурзов, генеральный директор компании «Парк Сервис», занимающейся в том числе благоустройством, был удивлен, услышав от корреспондента «Реального времени» о претензиях жителей:

— К нам пришли местные жители — не помню, сколько было подписей, они просили около берега углубить водоем, потому что здесь когда-то даже рыба водилась. Я им сказал: идите к главе местному, Михееву, — мы такими вещами не распоряжаемся. Они были у него, и глава обратился к нам с просьбой помочь местным жителям расчистить около дороги, углубить это озеро: там есть дорога, полностью заросшая тростником, мы это расчистили. Вытащили 10—15 небольших КАМАЗов. Это было очень давно (Галыбин говорит о 2011—2012 годах, — прим. ред.). Нас попросили, мы делали это за свой счет, углубили, берега подчистили под контролем местных жителей.

По словам Мурзова, благодаря расчистке вода появилась и в первый же паводок заполнила озеро: «Появилась рыба — потому что паводковая вода идет как раз сверху по дороге, и она не заполняла в этой части озеро. В первую же весну у них заполнилась. Они этого ждали, это и получилось, поэтому я не понимаю, о чем речь. Все радовались, они на лодках опять стали плавать, купаться».

Сергей Мурзов был удивлен, услышав о претензиях жителей. Фото kzn.ru

Ил из озера «развезли — отдали кому-то на огороды, кажется», говорит Мурзов: «Кому нужен этот ил? Подумайте, это не плодородный грунт».



В ответе Минэкологии жителям заявили, что никакие организации не запрашивали разрешения для работ.

В Совете района также отмечают, что «информация о сборе плодородного грунта из озера не соответствует действительности» — там проводились работы по очистке дна от ила и камыша.

Ответные действия

«Реальному времени» в министерстве также пояснили, что договор с ведомством на водопользование в акватории озера в селе не заключен. «Ранее обращения по данному факту не поступали. Административные материалы по нарушению природоохранного законодательства на данном водном объекте в МЭПР РТ отсутствуют», — говорят в пресс-службе Минэкологии.

В министерстве пообещали провести проверку до конца недели: «Государственными инспекторами в области охраны окружающей среды МЭПР РТ будет осуществлен выезд по данному адресу для обследования данного озера и, при выявлении нарушений, принятия мер административного воздействия».

В Совете района рассказали о планах включить озеро в программу улучшения экологического состояния озер и водохранилищ: «Озеро в таком виде не останется. Такие виды работ уже проводились в Лаишевском районе, озеро в Усадах будет приведено в порядок, вычищено и сделано углубление».