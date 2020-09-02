Кто обустроит кинопоселок Семрук и нужно ли это делать?

В туротрасли спорят: превращать ли в полноценный туристический комплекс съемочные декорации сериала о Зулейхе?

Фото: Максим Платонов

Сериал «Зулейха открывает глаза» по книге Гузель Яхиной, моментально ставший хитом, снимался на разных локациях, в том числе и в Татарстане. Съемки поселка Семрук, где разворачивалось действие большей части сериала, проходили в Лаишевском районе Татарстана. Там специально для этого построили киногородок, который после окончания съемок сначала планировали разобрать, а потом оставили на радость толпам туристов. Как сейчас живет Семрук, кто и зачем в него ездит и как здесь все организовано, — в материале «Реального времени».

Десятки посетителей даже в будний день

Корреспонденты «Реального времени» наведались в Семрук в будний день — и застали полностью забитую машинами импровизированную парковку и десятки посетителей. Кто-то фотографируется на фоне плакатов, кто-то — на причале, кто-то просто ходит по окрестностям и любуется на широченную Каму, кто-то сидит с бутербродами и термосами на крылечках съемочных павильонов.

Здесь действительно очень атмосферно, достаточно ухоженно и чисто. Во всех домиках чистые окна — правда, двери заперты на замки, ни в одно помещение просто так не попадешь. Перед входом в городок стоит будка охранника (в момент нашего посещения тоже, впрочем, запертая на ключ).

Перед входом в городок стоит будка охранника (в момент нашего посещения, впрочем, запертая на ключ)

Поселок состоит из пары десятков зданий (часть — настоящие, часть — «фальшивые», только с одной стеной), самое большое — клуб, на нем висят плакаты, отвечающие духу описываемой эпохи. Есть столовая, медпункт, несколько «жилых бараков». На берегу стоит деревянная вышка (со строгой табличкой о том, что лазить на нее запрещено — видимо, кто-то все же лазил), в воду уходит дощатый причал, который ни минуты не пустовал все время нашего пребывания в Семруке.

Деревянные ворота и надпись «Семрук» — картинка довольно популярная в «Инстаграмах» татарстанцев по выходным. Эта своеобразная открытка повторяется в соцсетях все чаще и громко сигнализирует о том, что съемочный городок становится новым трендом в поездках выходного дня — по крайней мере, для жителей Казани.

Татьяна М. (приехала в Семрук с мужем и двумя детьми) рассказывает «Реальному времени»:

— Приезжаем сюда уже третий раз за это лето. В хорошую погоду здесь красиво, домики необычные, как в музее. И природа какая! Тут лучше, чем на официальном пляже. Берем с собой перекусить, проводим тут по несколько часов. Детям нравится, они тут бегают.

Компания студентов из Москвы приехала сюда на арендованной машине:

— Мы приехали в Казань на неделю, все обошли за 3 дня. Захотелось посмотреть что-то еще. Сериал нашумел, мы знали, что тут есть декорации — решили приехать, недалеко же от города. Прикольно. Правда, мы думали, тут цивилизованнее. Но и так хорошо — место дикое и река широкая.

Съемочный городок становится новым трендом в поездках выходного дня — по крайней мере, для жителей Казани

Проблема с инфраструктурой



«Поцивилизованнее» действительно могло бы быть: туристической инфраструктуры как таковой здесь нет. Все ограничивается декорациями и фантастически красивыми пейзажами.

Когда поселок еще только строился, тогдашний глава пресс-службы Лаишевского района Расим Хазиев рассказывал «Реальному времени»:

— Планируем, что дома приспособим для туристической отрасли, возможно, что будет что-то, связанное с татарской кулинарией, будем проводить мероприятия.

Но ничего подобного пока не происходит. Как стало известно «Реальному времени», в первое время существования киногородка случались и эксцессы — акты вандализма. В домиках били стекла, безобразничали внутри. Стекла вставили, домики закрыли на замок, администрация Лаишево установила охрану Семрука — по информации из наших источников, этим занимается сотрудник муниципалитета.

Во всех домиках чистые окна — правда, двери заперты на замки, ни в одно помещение просто так не попадешь

Видимо, это действует: в киногородке порядок и чистота. При большом желании можно попасть и внутрь домиков. Рядом со столовой стоит стул, а на нем — трогательная, явно самодельная табличка о том, что желающим сходить на экскурсию внутрь «бараков» это обойдется в чисто символическую сумму — 50 рублей с человека. Обращаться предлагается к охраннику (которого, повторимся, на месте мы не застали).

Никакой продажи пирожков и воды, никакого подобия туалета мы здесь не встретили. Но, видимо, это совершенно никому не мешает: нам рассказывают, что люди приезжают сюда со своим провиантом и даже устраивают пикники с шашлыками на берегу Камы.

Источники «Реального времени» сообщают: отсутствие активного развития этой территории связано с тем, что земля, на которой стоит Семрук, не принадлежит муниципалитету, а находится в ведении лесхоза, это земли федерального значения. Съемочная группа арендовала эту землю на время работы над фильмом, а потом должна была разобрать декорации. Но потом было принято решение оставить все как есть. В итоге власти района, может быть, и хотели бы «цивилизовать» Семрук, но пока все ограничивается тем, что муниципалитет выставил охрану поселка от вандалов и поддерживает домики в состоянии чистоты и порядка.



При большом желании можно попасть и внутрь домиков

Организованный туризм: «Новое место людям интересно»

Фарида Муртазина, директор Музея Лаишевского края имени Г.Р. Державина, работает здесь с туристами, рассказывая все и про эти места, и про само художественное наполнение поселка. Гостей Лаишево обязательно сюда привозят, чтобы показать поселок, да и туристические компании Татарстана тоже взяли это место на карандаш.

Этим летом, когда выезд за рубеж оказался проблематичным для большинства татарстанцев, они вовсю осваивали достопримечательности родного края. Одной из таких достопримечательностей и стал Семрук: он пользуется большой популярностью. Поселок входит в состав двух популярных экскурсионных программ: сводная поездка в Лаишево (где тоже есть что посмотреть) и экскурсия по местам съемок «Зулейхи» (которая включает все локации съемок сериала в Татарстане).

Съемочная группа арендовала эту землю на время работы над фильмом, а потом должна была разобрать декорации. Но потом было принято решение оставить все как есть

Лилия Файзутдинова, менеджер по развитию и продвижению услуг МБУ «Историческая среда», рассказывает «Реальному времени»:

— Так как это новое место, новый маршрут, оно людям интересно. Но интересуются люди и Лаишево — здесь высока историческая значимость, и кроме съемочного городка, есть на что посмотреть. А что касается Семрука — там очень колоритно и красиво, туристические группы мы туда пока возим и получаем только положительные отзывы. Конечно же, потом, когда пойдут дожди, уже туда водить туристов будет небезопасно, ну и место это пока еще с неразвитой инфраструктурой. В грязи там ходить будет не особо интересно.

Лилия рассказывает «Реальному времени», что на организованные экскурсии в Лаишево «Историческая среда» начала возить людей, когда начали развивать пляж «Камское море», но особенно популярным это место стало именно после съемок «Зулейхи». Так что Семрук действительно можно считать драйвером туристического развития Лаишевского района.

На организованные экскурсии в Лаишево «Историческая среда» начала возить людей, когда начали развивать пляж «Камское море», но особенно популярным это место стало именно после съемок «Зулейхи»

Патефон нужнее туалета?

Менеджер и экскурсовод туристического агентства «Семейный чемодан» Гульнара Габдрахманова тоже рассказывает, что Семрук рассматривается в основном в тесной связке с самим Лаишево:



— Многие едут в лаишевский музей — его идейный вдохновитель Фарида Гафиулловна Муртазина умеет увлечь людей, показать им все очарование этого края. Так что едут не только за Семруком. Но и он всем нравится! Перед тем, как начать ездить в Лаишево, я думала, основной эффект будет производить «Камское море». Но, как выяснилось, нет! Сердцевиной поездки оно точно не стало. Первое, что всех интересует, — это Семрук, потом — музей Державина и только потом — «Камское море». Так что мы планируем возить людей в Лаишево и после окончания летнего сезона: например, на фоне музея там можно делать программы на основе этнических традиций этих мест, это внесезонная программа. В этом году мы ездили туда с группами каждую неделю — были и казанские группы, и наш филиал из Йошкар-Олы присылал в Лаишево туристов.

Дискуссия о необходимости обустройства инфраструктуры в Семруке остается открытой. А пока здесь продолжают прогуливаться казанцы

Что касается перспективы Семрука по осени, то Гульнара Габдрахманова согласна здесь со своей коллегой из МБУ «Историческая среда»:



— Осенью тут будет проблематично — тропы размоет, будет грязно. Может быть, на въезде можно было бы кинуть хотя бы щебенку, чтобы можно было попасть хотя бы на холм и все посмотреть, не надевая галоши.

А вот касаемо более плотной инфраструктуры, чем сейчас, наша собеседница находится в сомнениях:

— Я считаю, что обустраивать там кафе или даже туалеты точно не стоит. Я бы, наоборот, поставила там полицию, которая не разрешала бы устраивать там пикники. Ведь для экскурсии по киноплощадке и для прогулки по берегу полутора часов вполне достаточно. Если начать там все обустраивать — это будет вторжение в естественный рельеф местности. А этого, я считаю, категорически делать нельзя — там надо максимально сохранить этот берег, рельеф, сохранить очарование места. Перенасыщать это инфраструктурой точно не стоит. Вы лучше обустройте инфраструктуру кафе и туалет в центре Лаишево, там сейчас негде даже попить кофе в центре. Для туристически привлекательного города такого места действительно не хватает. Но, кажется, там дело сдвинулось с мертвой точки: на берегу Камского моря планируется ресторан.

«Понятно, что там все деревянное, нужен уход за домиками, чтобы они сохранялись в том же состоянии, в котором они находятся сейчас», — говорит Гульнара Габдрахманова

Зато, по мнению сотрудницы турагентства, стоит задуматься о перспективах сохранения Семрука и, возможно, немного дорастить объект эстетически.



— Понятно, что там все деревянное, нужен уход за домиками, чтобы они сохранялись в том же состоянии, в котором они находятся сейчас. Хорошо было бы и докомплектовать этот объект культурной составляющей: помните, в сериале в клубе были картины Парижа? Можно там и патефон поставить, чтоб музыка играла, дополнить атмосферу. Можно костюмы в прокат выдавать, чтобы люди делали фотосессии в одежде, стилизованной под те времена. Все это можно доработать, чтобы организовать погружение в эпоху. А остальное — ну не нужно там ничего строить, не нужно разрушать магию места!

Дискуссия о необходимости обустройства инфраструктуры в Семруке остается открытой. А пока здесь продолжают прогуливаться казанцы, фотографироваться в фантастически атмосферных декорациях на берегу Камы и популяризировать поселок в соцсетях. Место само собой, безо всякой посторонней помощи, громко заявило о себе, и уже всем понятно: на карте Татарстана появился новый туристический объект. Каково будет его дальнейшее развитие — покажет время.

1 / 48 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов