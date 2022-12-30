Новый аэродром в Лаишево поставил под угрозу сноса часть коттеджного поселка

Застройщик «Лесных полян» покупал землю под ИЖС, но из-за соседей-авиаторов может обанкротиться

Как стало известно «Реальному времени», лишиться своих домов могут жители коттеджного поселка «Лесные поляны» в Лаишевском районе, когда новый частный аэродром по соседству будет оформлен документально. Выкупленные под ИЖС земли попадут в санитарно-защитную зону объекта, где нельзя строить жилье. По этой же причине не исключает для себя финансового краха и застройщик поселка. Ему уже пришлось схлестнуться с авиаторами в суде из-за переноса газораспределительного узла.

Первым делом самолеты?

Застройщик коттеджного поселка «Лесные поляны» приобрел землю в Лаишево в 2008 году. На тот период это были сельхозземли, впоследствии их перевели в категорию ИЖС. На территории начали возводить дома и продавать их. Об этом «Реальному времени» рассказал юрист, представляющей интересы одного из владельцев участков.

Однако планам развития поселка помешал новый частный аэродром по соседству. Часть коттеджей оказались построенными по периметру взлетно-посадочной полосы и попали в санитарно-защитную зону, где не должно быть жилья. И даже на тех участках, где дома еще не возведены, эта перспектива теперь представляется туманной. Хотя застройщик массива — добросовестный приобретатель этих земель, возводил жилье на законных основаниях, пройдя все необходимые процедуры согласования. Теперь его бизнес под вопросом, переживает девелопер, а владельцы домов могут их лишиться.

— Надо заметить, что все необходимые процедуры по земле оплатил сам собственник. Речь идет о проекте территориального планирования, изменениях генерального плана, — сообщил юрист Сергей Иванов. — В процессе разработки проекта внесения изменений в генплан районный исполком предоставил гарантийное письмо от 12 марта 2018 года, согласно которому просил ГУП «Татинвестгражданпроект» при разработке генплана и правил землепользования и застройки Лаишево не учитывать аэродромы, аэропорты и взлетно-посадочные полосы, так как данные сооружения с руководством района не согласованы и их возведение не предусматривается генпланом города. Таким образом, следует, что на дату 12 марта 2018 года в черте Лаишево отсутствовали аэродромы, аэропорты и взлетно-посадочные полосы. То есть по документам ничего такого, что могло бы помешать людям пользоваться своими земельными участками, на этой территории нет. На деле же это не так.

Фото: предоставлено Валерием Шмуратовым

«Многие жители Лаишево были против»



Частный аэродром «Лаишево-СП» появился уже после того, как люди купили участки и начали строить дома, утверждает один из собственников земель в коттеджном поселке Валерий Шмуратов:

— Когда мы приобретали эти земли, никакой взлетно-посадочной полосы не было в помине. Вряд ли мы бы купили эти участки, если бы она была. Сразу после покупки земель мы провели все коммуникации, начали строить дома. В 2015 году земельные участки были размежеваны, а впоследствии половина территории была безвозмездно передана Государственному резервному фонду земель при президенте РТ, то есть изъята. В 2012 году появился новый генеральный план города Лаишево, где эта взлетно-посадочная полоса уже значилась. Предварительно были проведены публичные слушания, многие жители Лаишево были против полосы, но она в итоге все равно продолжала действовать. После этих слушаний мы писали официальные возражения, но все без толку.

В выписке из «Заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план МО г. Лаишево», датированного 11 мая 2022 года, в разделе «Замечания и предложения, полученные от лиц постоянно проживающих на территории поселения» можно найти обращение Аджелилова Э.Э. Мужчина обоснованно обращал внимание на то, что «в непосредственной близости от территории жилищного строительства планируется размещение взлетно-посадочной полосы для сельскохозяйственной авиации и авиации общего пользования ООО «АВМ Сервис». Местный житель просил обосновать необходимость размещения аэродрома, а в случае отсутствия такового — исключить из проекта генплана этот объект «в целях недопущения нарушения прав собственников земельных участков».

Фото: Юлия Косолапкина/ realnoevremya.ru

Однако в протоколе указано, что предложение было отклонено. Районные чиновники пояснили, что объект функционирует с 2014 года, компания «АВМ Сервис» обслуживает сельхозсамолеты и самолеты авиации общего назначения, а «изменение вида разрешенного использования земли связано с расширением производственных возможностей аэродрома ПП «Лаишево СП». В 2020—2021 годах аэродрому согласовали перевод земель под взлетно-посадочной полосой в земли промышленности и транспорта.



«Дома могут попасть в зону отчуждения»



После утверждения нового генерального плана Лаишево выяснилось, что люди, которые купили участки и построили здесь дома, жить в них не смогут, утверждает Иванов:

— Рядом со взлетно-посадочной полосой появится и запретная санитарная зона. Дома, которые находятся в зоне отчуждения взлетно-посадочной полосы, могут подлежать сносу.

Сейчас камнем преткновения стал газораспределительный узел. Он оснащен громоотводом, который, по утверждению владельцев взлетно-посадочной полосы, мешает самолетам приземляться. В этом году Верховный суд РТ вынес решение в пользу ООО «АВМ Сервис», согласно которому собственники земель в поселке «Лесные Поляны» города Лаишево обязаны демонтировать этот газораспределительный узел.

После утверждения нового генплана Лаишево выяснилось, что люди, которые купили участки и построили здесь дома, жить в них не смогут. Фото: предоставлено Валерием Шмуратовым

— Сейчас ситуация такая, что построенные дома и их жители могут остаться без газа. Нас обязали перенести газораспределительный узел, а это еще 2,5—3 млн рублей затрат. А в нынешнем положении нам становится все сложнее продавать участки и дома, так как люди опасаются жить рядом со взлетно-посадочной полосой. Мы можем оказаться банкротами, — высказал переживания застройщика поселка юрист.

По его словам, официально девелопер получил разрешение на жилищное строительство и имеет право продолжать строить дома на участках. «Но дело в том, что, когда владелец аэродрома закончит оформлять официальные документы, рядом со взлетно-посадочной полосой неизбежно возникнет запретная санитарная зона. Пока в генплане показана только сама полоса, а территория санитарной зоны еще не показана. Это может помешать дальнейшему строительству домов. Кроме того, еще не известно, насколько большой будет эта санитарная зона, ведь по факту в нее могут войти не только наши земельные участки, но и те, которые находятся через дорогу, где сейчас живут люди», — предупредил Иванов.

Собственники земель в поселке обжаловали решение Верховного суда РТ в Самарском суде. Заседание запланировано на конец января.

«Реальное время» направило запросы в администрацию Лаишевского района и владельцу аэродрома — ООО «АВМ Сервис», ответы будут опубликованы по получении.

Частный аэродром «Лаишево-СП», который развивает ООО «АВМ Сервис», принадлежит известному татарстанскому пилоту Возиху Габтрахманову, который прошел путь от летчика-испытателя до заместителя гендиректора на КАПО им. Горбунова по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации авиационной техники. Участвовал в испытаниях Ил-62, Ил-76, Ил-78, А-50, Ил-114, Ми-8, Ми-17, Ми-8МТВ, Ту-204, Ту-214, Ан-124, Ту-22М3, общий налет — 5550 часов, из них испытательных — 1160.

Частный аэродром «Лаишево-СП», который развивает ООО «АВМ Сервис», принадлежит известному татарстанскому пилоту Возиху Габтрахманову. Фото: соцсети

В настоящее время Габтрахманов владеет фирмой «АВМ Сервис» с оборотом в 6,5 млн и чистой прибылью 1,9 млн рублей, а также руководит компанией по производству летательных аппаратов — ЗАО «КАПО-Туполев», базирующейся по тому же адресу, что и Казанский авиазавод, но под другой литерой — ул. Дементьева, 1а. Нашему изданию удалось связаться с Возихом Миннуловичем, он намерен лично разъяснить спор с соседями — встреча пройдет в январе, и позиция руководства аэродрома будет опубликована. «Реальное время» будет следить за развитием событий.



По адресу офиса продаж коттеджного поселка «Лесные поляны» — Казань, ул. Заслонова, 5 — зарегистрирована строительная компания «Барсинвестстрой» Айрата Кадырова. Бывший владелец компании — ИП Сучков С.В. — до сих пор указан на сайте проекта. Прошлый год фирма завершила с оборотом в 140,8 млн, чистая прибыль — 64 тысячи рублей.