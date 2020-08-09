Как звездные эрудиты приезжали на турнир для людей с ОВЗ в Лаишево

Городок на Каме на один день стал интеллектуальной столицей Татарстана

В Татарстане с пятницы гостит интеллектуальный десант — преимущественно из Москвы. По Баумана прогуливался знаменитый капитан «Что? Где? Когда?" Виктор Сиднев. На экскурсии по Казанскому кремлю донимали экскурсовода вопросами магистры «Своей игры» Александр и Ольга Успановы в компании редактора этой же игры Александра Коробейникова. Анатолий Вассерман всю пятницу провел в одном из казанских отелей, медитируя над ноутбуком. Еще в Казани был замечен спортивный комментатор Владимир Стогниенко. А вчера всех их можно было целый день лицезреть в Лаишево, на стадионе технико-экономического техникума, в многочисленной компании людей с ограниченными возможностями здоровья. Что там происходило, кто и зачем умудрился собрать их всех на одной площадке — в репортаже «Реального времени».

Настойчивость, упорство, дипломатия... и ДЦП

Живет в Лаишево молодой парень — Виталий Куликов. Он с детства болеет интеллектуальными играми — телевикториной «Кто хочет стать миллионером?", «Своей Игрой» и, конечно, «Что? Где? Когда?". А еще он с рождения болеет ДЦП, но это ему совершенно не мешает проявлять чудеса организаторских способностей и дипломатических навыков. Виталий организует в родном Лаишево игры для людей с ограниченными возможностями здоровья — чаще всего это «Кто хочет стать миллионером?".

Потихоньку его деятельность начинала выходить за пределы родного города: он с завидной настойчивостью писал казанским знатокам из Брейн-клуба, выходил через соцсети на телезвезд. На один ответ, как водится, приходились десятки «игноров». Но упорство принесло плоды: на его просьбы поучаствовать в организации игр начали откликаться такие глыбы интеллектуального российского бомонда, как Александр Друзь, Анатолий Вассерман, Нурали Латыпов, Михаил Мун и многие-многие другие.

Вчера у Виталия был день рожденья. И этот день стал его триумфом: в родном Лаишево, на базе его родного технико-экономического техникума прошел довольно масштабный (по нынешним ковидным временам) турнир по игре в формате «Что? Где? Когда?" на 8 команд, состоящих из людей с ограниченными возможностями здоровья. Команды были составлены не только из лаишевцев, но и из жителей Казани, и Альметьевска, были на турнире и гости из Ижевска. А капитанами их стали люди, которых регулярно можно увидеть на экране телевизора (или, как в случае известного спортивного комментатора Владимира Стогниенко, услышать их голос). Жюри возглавил прославленный капитан «Что? Где? Когда?" Виктор Сиднев.

Виталий Куликов организует в родном Лаишево игры для людей с ограниченными возможностями здоровья — чаще всего это «Кто хочет стать миллионером?". Фото laishevskyi.ru

Сам Виталий рассказал «Реальному времени»:



— Игру «Что? Где? Когда?" я люблю третий год, она мне очень нравится. А вообще, интеллектуальными играми увлекаюсь очень давно, уже десять лет, с тех пор, как увидел «Кто хочет стать миллионером». С тех самых пор моя жизнь связана с интеллектуальными играми. 12 декабря 2019 года мы провели первые игры для людей с ОВЗ, на них тоже были и Анатолий Александрович Вассерман, и Нурали Латыпов. В этом году как раз-таки мы смогли выиграть фонд президентских грантов. И все эти средства были потрачены на то, чтобы всех этих людей пригласить сюда.

На вопрос о том, сложно ли было договориться со всеми, кто приехал вчера, он отвечает:

— С кем-то да, с кем-то нет. В принципе, они все люди очень контактные. Сразу откликнулись Успановы, Вассерман, Стогниенко. С кем-то не сразу, но удалось. А так я очень рад, что такое мероприятие существует и очень благодарен всем тем, кто помог мне это осуществить.

За чей счет банкет?

Проект проводится при поддержке Фонда президентских грантов Российской Федерации. Виталий и Ассоциация кадрового менеджмента, помогающая ему в его деятельности, выиграли грант в этом году. Целью его становится «развитие интеллекта и социальной адаптации людей с ОВЗ посредством интеллектуальных игр и общения с успешными людьми» Размер президентского гранта — 474 255 рублей, софинансирование со стороны Ассоциации кадрового менеджмента — 194 980 рублей.

Светлана Ганеева, президент Ассоциации кадрового менеджмента, рассказала нам:

— Важно понимать, что проект заключается не только в проведении конкретного мероприятия со «звездными гостями». Он растянулся на четыре месяца и включает в себя активный и постоянный нетворкинг известных и успешных людей с людьми с инвалидностью из Татарстана, выявление их интеллектуальных, творческих способностей. Прямое общение со звездами российского интеллектуального движения, получение от них советов и мастер-классов позволяет людям раскрыться и понять: инвалидность — не преграда для активной жизненной позиции.

Администрация Лаишевского района проект тоже поддержала: как минимум, лаишевский глава Ильдус Зарипов приехал на открытие турнира поприветствовать участников.

Администрация Лаишевского района проект тоже поддержала: как минимум, лаишевский глава Ильдус Зарипов приехал на открытие турнира поприветствовать участников. Фото laishevskyi.ru

Жилетка Вассермана

Всё проходило на стадионе лаишевского техникума. На свежем воздухе о коронавирусе как-то не вспоминалось — и организаторы, и официальные лица, и гости, и люди с инвалидностью (включая очевидно тяжелые формы) были без масок. Но антисептики стояли в открытом доступе.

Без официоза, конечно, не обошлось: были речи гостей, приветствия капитанов, выступление главы Лаишевского района, спич Виталия Куликова. Интересно, что из всех присутствующих только Виктор Сиднев обратил внимание на логотип 100-летия ТАССР и поздравил республику с этим праздником.

Принимающая сторона расстаралась на славу: все протокольные и игровые мероприятия щедро разбавлялись культурной программой. На импровизированной сцене один за другим выступали лаишевские артисты — и кстати, среди них были и люди с инвалидностью, но их талантам можно только позавидовать.

Атмосфера была достаточно расслабленная: может быть, сказывалась хорошая погода и свежий воздух, а может быть — магия места. Все-таки не каждый день оказываешься в такой представительной компании в относительно тихом райцентре, где стоит ступить за ограду стадиона — и видишь наш родной татарстанский частный сектор со всеми этими зелеными заборами, раскидистыми яблонями в садах и не очень свежим асфальтом на узкой дороге.

Анатолий Вассерман в своей знаменитой жилетке сначала был нарасхват: куда бы он только ни направился, к нему немедленно кто-нибудь подходил фотографироваться. Фото Людмилы Губаевой

Анатолий Вассерман в своей знаменитой жилетке сначала был нарасхват: куда бы он только ни направился, к нему немедленно кто-нибудь подходил фотографироваться. Но потом всё подуспокоилось, и вторую часть дня он провел за своим игровым столом, мирно что-то читая. На вопрос «Реального времени» о том, не досаждали ли ему жители Казани (ведь он приехал еще в пятницу днем), Анатолий Александрович пожал плечами:

— Я был весь день в отеле, с «коллегами» не пошел гулять — они собирались по достаточно стандартным туристским маршрутам, и я решил остаться в номере и поработать. Благо, работу с собой привез.

Дифирамбы Казани

А вот Виктор Сиднев рассказал, что в пятницу вечером прогулялся по Баумана. Правда, ни колоритных аксессуаров в виде жилетки, ни бороды, ни сияющей лысины у него нет, а кроме того хитроумный капитан вышел гулять, когда уже стемнело. Поэтому, по его словам, в Казани он «фотоатакам» не подвергся. Но на самом мероприятии, конечно же, пришлось поулыбаться в камеры десятков мобильных телефонов. Кстати, Виктор Владимирович вскользь успел похвалить и Казань, и Татарстан, и Лаишево:



— Я вообще люблю Казань. Был здесь несколько раз, ведь то, чем я занимаюсь — бизнес инноваций и высоких технологий. И в этом смысле Казань — одна из российских инновационных столиц. Здесь очень сильное образование, еще с советских времен сильная промышленность. И очень хорошее понимание властью важности этих инноваций в развитии региона. А здесь в Лаишево... Мне такое всегда интересно: я считаю, что Россия жива малыми городами. И к сожалению, довольно много ездя по стране, я вижу, что многие из них производят довольно унылое впечатление. Удручающее. Сразу видно, что нет работы. Только что вернулся из Сибири в одном из небольших городов. И сразу видно, что он депрессивный. А здесь — начиная от внешнего вида — и зелено все, и благоустроено. И главное, что когда общаешься с людьми — сразу видишь, что людям здесь жить интересно. Причем эта интересность — она же не приходит снаружи. Она всегда создается теми, кто тут живет. И это здорово!

Виктор Сиднев вскользь успел похвалить и Казань, и Татарстан, и Лаишево. Фото Людмилы Губаевой

Владимиру Стогниенко, конечно, проще всех визуально раствориться в толпе (его и донимали с фотографиями меньше всего). Но когда корреспондент «Реального времени» с ним разговаривала — испытывала сильный когнитивный диссонанс. Слишком часто приходилось раньше слышать этот голос из телевизора. Между прочим, он часто бывает в Казани — и не только по работе, но и просто семью привозит прогуляться. Стогниенко рассказал, что Казань и Салехард — вообще два его любимых города в России.

20 «крепких орешков» для гибких мозгов

Игра состояла из 20 вопросов. А приглашенные капитаны не должны были щелкать их, как орешки, самостоятельно. Их пригласили в качестве наставников, чтобы они мудро направляли свои команды, помогали им находить верные ходы. Дело не в том, что за столами люди с инвалидностью, а в том, что многие из них за игровым столом вообще в первый раз. А в игру надо все-таки влиться.

Александр Успанов. магистр телевизионной «Своей игры», после турнира поделился с нами впечатлениями:

— Все оказалось еще интереснее, чем мы предполагали. Впечатлил масштаб и уровень организации. Мы действительно поняли, что здесь с людьми с ограниченными возможностями работают, ими занимаются, им помогают. И невероятно приятно, когда ребята, играющие не так давно, берут вопрос на первой секунде или в результате размышления. Это вызывает больше теплых чувств, чем когда ты играешь в профессиональной команде, которая взяла вопрос, поставила плюсик — и всё. А здесь каждый вопрос — это радость всей командой! Это очень здорово. Мы были бы рады сюда еще вернуться. Здесь — хорошо!

Его жена и коллега по «магистерству», Ольга, вторит:

— На удивление прекрасно играли ребята, которые сегодня вообще первый раз за игровой стол сели — у меня в команде таких было двое. Очень хороший уровень у них, на мой взгляд. Потенциал для организации движения среди людей с ограниченными возможностями, мне кажется, очень большой. По крайней мере, мне было с ними очень приятно играть!

Игра состояла из 20 вопросов. А приглашенные капитаны должны были мудро направляли свои команды, помогать находить им верные ходы. Фото laishevskyi.ru

«Мне кажется, что это люди с безграничными возможностями»

По итогам всего остается четкое понимание: физические сложности — единственная причина того, почему людей в инвалидных колясках или, скажем, в темных очках на обычных турнирах бывают единицы. Сложно бывает доехать до места проведения игры, сложно передвигаться в неинклюзивной среде. Эта проблема может быть решена в будущем, ну а пока остается уповать только на энтузиастов наподобие Виталия Куликова, который планирует продолжать свою активность и проводить все новые и новые такие мероприятия.

Виктор Сиднев говорит:

— Во-первых, мне вообще удивительно, что такое мероприятие сегодня состоялось. Что в наше время, когда люди и между собой-то общаются с трудом, когда затруднены коммуникации, здесь удалось собрать людей из Татарстана и из других регионов. Удивляет и сама форма мероприятия, и люди, которые в нем участвуют. Это игра для людей с ограниченными физическими возможностями, хотя мне кажется, что это люди с безграничными возможностями. Я всегда с удовольствием участвую в таких мероприятиях и общаюсь с этими людьми — честно говоря, у них есть чему поучиться. Прежде всего, интересу к жизни, радости жизни, несмотря на все трудности, которые в этой жизни есть.

Светлана Ганеева тоже считает, что движению нужно развитие:

— Мы всегда думали: не будет ли отличия, когда люди с физическими ограничениями будут так вот жестко, по-настоящему, играть вместе со звездами и отвечать на сложные вопросы?Мы думали, что что-то надо полегче сделать, чем-то помочь, а тут мы видим, что высокий уровень у людей с разными типами и уровнями нозологий. Единственные, кому тут было бы сложно — глухонемым. Но остальные наши участники абсолютно на одном уровне отвечают на вопросы, очень вовлечены. Я считаю, что это прекрасный эксперимент. Движение надо развивать!



Физические сложности — единственная причина того, почему людей в инвалидных колясках или, скажем, в темных очках на обычных турнирах бывают единицы. Фото Людмилы Губаевой

Победители и непобежденные

Конечно, это был не просто фестиваль, а самое настоящее соревнование. Разумеется, команды были распределены по местам. Выиграла команда, в которой играли гости из Ижевска — по жребию им в капитаны достался москвич Александр Коробейников, который работает редактором телепередачи «Своя игра» (а попутно — один из сильнейших представителей этой игры в России и неоднократный чемпион России и мира по спортивной версии «Что? Где? Когда?").

Второе место заняли эрудиты под управлением еще одного сильного знатока и «свояченика» Бориса Реутова из Нижнего Новгорода. Альметьевцы под руководством Ольги Успановой завоевали бронзу (и надо было видеть, как бережно Ольга помогала выходить на сцену одному из своих слабовидящих игроков).

Лидером «с конца» стала команда под чутким управлением спортивного комментатора Владимира Стогниенко. Он, улыбаясь, говорит:

— Если людям это интересно, то это действительно очень нужно. Виталий мне предложил — я и согласился — у меня как раз время было. Я только поинтересовался, не связано ли это с какой-нибудь политической партией — иногда ведь зовут и на такое. Он сказал, что никакой политической составляющей нет, и всё это для людей. Я и приехал. К сожалению, несмотря на то, что мне казалось, что мы очень бодро отвечаем, мы заняли последнее место. Даже немного обидно: мы последние 7 — 8 вопросов правильно отвечали, так гордились. А потом смотрю — и мы последние. Ну да ладно. Играть в «Что? Где? Когда?" против Вассермана — все равно что выйти с Месси мячом пожонглировать. Или с Тайсоном побоксировать.

Кстати, Вассерман, пожалуй, был единственным, кто буквально воспринял просьбу организаторов особо не вмешиваться в игру команды. Его подопечные заняли предпоследнее место.

Но главное, как известно, не победа, а участие.

Выиграла команда, в которой играли гости из Ижевска. Фото Людмилы Губаевой

Лаишевский орден «Милосердие»

Между прочим, Лаишево не случайно становится центром социальной активности и адаптации людей с инвалидностью. Здесь для них действует целый Орден милосердия при районном Доме культуры, в котором 8 клубов на любой вкус — по возрастам и увлечениям. Председатель ордена Зухра Лезина рассказывает «Реальному времени»:

— Это очень интересное мероприятие. Все очень понравилось, интересно, я для себя очень много взяла. И самое главное — я тут познакомилась с людьми, с которыми очень хотела познакомиться — с председателями общественных организаций из Ижевска, Альметьевска, которые сюда тоже приехали. Очень полезно было пообщаться — думаю, получится сотрудничать. Мы активно работаем: у нас 8 клубов, мы вручаем две регулярных премии, за 5 лет мы выпустили 18 сборников стихов и прозы людей-инвалидов! Но всего этого недостаточно. Хочется ведь, чтобы всё было для людей...

Алсу Ахметзянова с супругами Успановыми. Фото Людмилы Губаевой

Алсу Ахметзянова из Лаишево страдает ДЦП:

— Я с рождения плохо двигаюсь. Хожу в детский орден милосердия, который у нас при РДК, я председатель клуба молодежного у нас в детском ордене «Надежда», там занимается молодежь ограниченными возможностями по здоровью.



Алсу говорит, что было бы здорово, если б такие мероприятия проходили почаще. Многие участники вчерашней игры ей вторили: конечно же, это был интересный опыт — общаться с известными людьми, расспросить их, посмотреть, как они играют. Причем когда это происходит не с позиции «звезда на экране, поклонник на диване», а на равных, в абсолютной, растворяющей все преграды атмосфере сопричастности.