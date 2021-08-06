Усады в осаде девелоперов: «Строят дом на доме, садик один на все село»

Чиновники и строители считают, что многое сделали для благоустройства поселка — местные жители не согласны

Фото: предоставлено жителями с. Усады

В редакцию «Реального времени» обратились жители Усад Лаишевского района, пожаловавшись на плотную жилищную застройку и нехватку социальных объектов в быстро разрастающемся селе, которое облюбовали казанские застройщики. Последней каплей стало строительство очередного жилья на улице Счастливой практически вплотную к домам, что стало поводом для встречи с депутатом Госсовета Татарстана Фадбиром Сафиным, который обещал содействие. В администрации Лаишевского района заметили, что «на весь район денег столько не выделяется, сколько выделяется на Усады». Жители не согласны, по их мнению, село, которое фактически скоро станет городом, проигрывает другим поселкам в части развития социальной инфраструктуры.

«Лишили нас придомовой территории, детской площадки и парковки»

В редакцию «Реального времени» обратились жители Лаишевского района из села Усады, что в 30 минутах езды от Казани. Люди жалуются на проблему жилищно-строительного бума, который развернули здесь столичные девелоперы, при том что какая-либо социальная инфраструктура в селе практически отсутствует.



— Строят дом на доме. Садик один на все село, детей некуда отправлять. У нас реальная проблема! — рассказывают усадцы.

По словам населения, недавно построили еще один небольшой детсад, но он уже полностью забит — мест нет. Одна школа на 500 учеников не справляется с наплывом — детей гораздо больше. Из объектов здравоохранения только ФАП, так что приходится ездить к врачам в Столбище. Не говоря уже о транспортной проблеме: вместо больших вместительных автобусов между селом и Казанью курсируют редкие «ПАЗики», так что мамам с детскими колясками вход в них заказан, а вечером вернуться с работы домой усадцам попросту не на чем — после шести транспорт уже не ходит.



Для жителей 10-го дома по улице Счастливой чашу терпения переполнила очередная стройка под окнами. На небольшом клочке земли здесь возводят многоквартирный дом, котлован уже разрыт.

На небольшом клочке земли возводят многоквартирный дом, котлован уже разрыт. Фото: предоставлено жителями с. Усады

— Лишили нас придомовой территории, детской площадки и парковки, — сетует жительница дома Фарида.



— Когда покупали дом, там был маленький участок. Мы были уверены, что на нем ничего не будет построено. Но строительная компания, по-видимому, купила участок у владельцев частных домов и начала глобальную стройку. И по нормативам уже сейчас много проблем, начиная с пожарной безопасности. Въезд к дому был один, он пострадает. Кроме того, нам они полностью перекроют свет, нарушат нормы инсоляции, — перечисляет возникшие проблемы ее соседка Альфия.

Школы и детсады запланированы

Проблема «точечной застройки», которая уплотняет жилой квартал, создавая дополнительную нагрузку на инженерные сети, и усугубляет ситуацию с нехваткой социальных объектов в районе, хорошо известна как казанцам, так и челнинцам.



Новый дом под окнами усадцев с улицы Счастливой, 10 строит, как выяснилось, «Ак Барс Дом». Еще весной в одном из интервью заместитель гендиректора компании Руслан Сагитов говорил, что Казань «будет расти и развиваться за счет пригородных земель». Судя по всему, эти планы сейчас и реализуются в том числе в Усадах.



В этом году сама АБД приступила к двум новым проектам на 300 тыс. кв. м жилья в Усадах и 640 тыс. кв. м жилья в Столбище. Сагитов уверял, что новые жилые комплексы будут обеспечены «развитой инфраструктурой, в том числе социальной — школами, детсадами и так далее».



Газета «Реальное время» обратилась в строительную компанию за комментарием и там сообщили следующее:

— «Ак Барс Дом» начал застройку ЖК «Дома у сада» — жилого комплекса из четырех домов попеременной этажности. Территория будущего жилого комплекса не относится к придомовой территории других объектов. Инфраструктура будущего жилого комплекса предусматривает строительство образовательных учреждений и привлечение компаний малого бизнеса в сегменте производства и услуг. В связи с предстоящей застройкой территории «Ак Барс Дом» выделил участок под строительство трех детских садов (в настоящее время действует «Айтишка», проектируются два детских сада). Также «Ак Барс Дом» предоставил участок под строительство двух школ — на 500 (откроется к сентябрю 2021 года) и 1 224 ученика.



Новый дом под окнами усадцев с улицы Счастливой, 10 строит «Ак Барс Дом». Фото: novostroy.ninja

Компания еще не возвела ни один дом в Усадах, сданные новостройки возводили другие девелоперские компании Казани.



Жители села отмечают, хотя школу на 500 мест и детсад сдали недавно, дефицит мест в этих образовательных объектах по-прежнему очень большой. Не хватает и своей поликлиники.



— Этого недостаточно, конечно. У нас сейчас много приезжих, покупают квартиры, дома строят. В ФАПе один врач где сидит, основная больница только в Столбище. Многие ездят в Казань на работу, поэтому еще и проблемы с пробками, — рассказали «Реальному времени» жители Усадов.

«На весь район столько денег не выделяется, как на Усады»

В администрации Лаишевского района в разговоре с корреспондентом «Реального времени» отметили, что «слышат и понимают» усадцев, но тем не менее указывают и на большую работу, которая проводится в данном селе. По словам местных чиновников, Усады — один из самых благоустроенных поселков, здесь очень многое делается для развития населенного пункта.

— Если взять весь Лаишевский район, более 20 сельских поселений, — на весь район столько денег не выделяется, как на Усады. Понимаю, говорят, не хочу такую маленькую школу, хочу на миллион мест! Такого не будет, потому что республиканский бюджет один на всех. И мы не можем 50 школ построить единовременно в Усадах. Сейчас в этом году открываем школу на 500 мест. Открыли там детский сад, в прошлом году сдали новый детский сад «Кидс». После этого будет строится еще одна школа по программе «Адымнар». Это такое вложение в село Усады! Я уже молчу про дороги и тротуары — сколько сделали за последний год, и освещение, — эмоционально заметил собеседник издания из райадминистрации.

В то же время здесь признают, что, учитывая быстро растущее население Усад, село требует новых вложений. Хотя в Лаишевском районе есть поселения, «где гораздо острее стоят вопросы, где более необходимы те же самые школы и детсады, чем в Усадах».

В этом году в Усадах открывается школа на 500 мест. Фото: gsn.tatarstan.ru

Жители: «Если сравнивать Усады с другими поселками, наш проигрывает»

— Я согласна с тем, что многое делается. Открыли школу, новый детский сад, все это есть, — соглашается жительница Усадов Эльмира. — Но, допустим, если сравнивать Усады с другими поселками в плане благоустройства, наш поселок проигрывает. В тех же Песчаных Ковалях есть сквер «Изумрудный город», в Сокурах есть озеро, которое облагородили. Там есть ДК, клубы. В Усадах такого не хватает. К тому же, если с другими поселками сравнивать, там идет в основном малоэтажное строительство. А у нас застраивают жилые комплексы из многоквартирных высоток! Естественно, что школ и детсадов хватать на всех не будет!



Между домами по улице Счастливой раньше была дорога, тротуар и парковка, рассказывает женщина. А сейчас застройщик огородил часть территории, для пешеходов остался крытый проход вдоль стройки — шириной около метра и длиной в 250 метров.



— Если с одного прохода мамочка с коляской зайдет, а навстречу другая тоже с коляской — они не разъедутся, даже пешеходы не разойдутся, а ведь это единственный проход, который ведет к светофору и школе, и детскому саду!

Кроме того для детей в селе почти ничего нет, уверяют мамы: ни спортивных объектов, ни образовательных центров, ни бесплатных кружков, как в Сокурах. При этом в селе продолжается интенсивная жилая застройка и население растет.

В настоящее время работает детсад «Айтишка», проектируются еще два детских сада. Фото: tatar-inform.ru

«Такие вещи застройщикам и властям надо решать заранее»

Обсудить наболевшие проблемы с усадцами накануне приехал депутат Госсовета Татарстана Фадбир Сафин. Жители пожаловались ему первым делом на «исчезновение больших красных автобусов», вместо которых теперь редко ходят ПАЗики. А затем рассказали и о новой стройке впритык к домам.



Парламентарий признал наличие проблемы с уплотнением жилищной застройки и привел в пример казанский район «Солнечный город», о сложной ситуации которого неоднократно писала газета «Реальное время». Там тоже понастроили домов, «забыв» про поликлиники, школы и детсады, отметил депутат. Сафин пообещал встретиться с главой Столбищенского поселения, куда входят и Усады, и выяснить все детали о стройке. Речь зашла и о нехватке мест в школе и детсаду.



— Такие вещи застройщикам и властям надо решать заранее, — посетовал Фадбир Сафин, — Потом поздно бывает, тяжело исправлять ошибки.