В Лисичанск отправили три фуры со стройматериалами из Лаишево

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Лаишевский official/t.me

В Лисичанск из Лаишево в рамках акции «Своих не бросаем!» отправили три фуры со строительными материалами. Об этом сообщает пресс-служба района.

Отправлено более 30 куб. метров профилированных пиломатериалов и 20 тонн строительного кирпича. В сборе строительных материалов приняли участие местные предприниматели.

— Там практически нет ни одного целого дома, разрушены дома, подъезды, и люди живут надеждой, что когда-нибудь это завершится. Сейчас они не одиноки, сейчас с ними Россия. Лаишевцы сегодня отправляют самое нужное для ЛНР. Добрые дела — это то, чем велик наш российский народ, — заявила депутат Госдумы Татьяна Ларионова.

скриншот realnoevremya.ru из видео Лаишевский official/t.me

В августе партию гуманитарного груза отправили из Казани в Лисичанск и Рубежное. Исполком города совместно с фондом «Добрая Казань» собрал продовольственные товары длительного хранения, бытовую химию, спецодежду и строительные материалы.

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Айрат Назипов