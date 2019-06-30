Куда пойти в Казани: первенство Европы по плаванию, «МамаПати» и кинопоказы

Афиша мероприятий с 1 по 7 июля

Фото: Максим Платонов

В первую неделю июля казанцев ожидают выставки, спортивные турниры и кинопоказы. Во вторник в республике стартует День поля, 3 июля начнется юношеское первенство Европы по плаванию, 6 июля в парке Горького отметят День любви, семьи и верности. Тем временем в «Эрмитаже» продолжается выставка «Золотая Орда», на набережной озера Кабан пройдут кинопоказы, а для бизнесменов запланирован семинар по социальному предпринимательству. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

В Татарстане пройдет День поля

Со 2 по 4 июля в Лаишевском районе пройдет ежегодная выставка «День поля в Татарстане». Церемония открытия запланирована на 2 июля.

В полевой экспозиции будут представлены разделы «Растениеводство», «Инженерно-техническое обеспечение АПК», «Животноводство», «Мелиорация», «Малые формы хозяйствования». В рамках деловой программы пройдут презентации, мастер-классы и круглые столы.

В дни работы выставки до места проведения будут курсировать бесплатные автобусы от остановки «Метро пр. Победы», сообщают организаторы.

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Фото Максима Платонова

Кинопоказы в честь 100-летия ВГИК

В первую неделю июля в Казани пройдут показы в честь 100-летия Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова. Специальными гостями кинопоказов станут российский киновед, критик Кирилл Разлогов и директор Нового института культурологи Нина Кочеляева.

2 июля фильмы можно будет посмотреть в Доме татарской книги, расположенном в мемориальной квартире писателя Шарифа Камала. Зрителям представят киноподборку из трех черно-белых картин: «В горах мое сердце», «Пугало» и «Питер. Чернуха». После показов спикеры проведут киноведческую беседу. Начало в 18:00.

4 июля на набережной Кабана Разлогов и Кочеляева представят еще одну программу из четырех фильмов: «Аптекарша», «Сон в летнее утро», «Контрабас» и «Тяжелая работа старых мойр».

Начало в 21:00.

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Семинар по социальному предпринимательству

3 июля в УНИКСе пройдет семинар по социальному предпринимательству. Координаторы проектов расскажут об основах создания предприятия социального бизнеса, этапах формирования бизнес-проекта, критериях устойчивости социального бизнеса, возможности участия социальных предпринимателей в финансовых и инвестиционных программах, конкурсных и грантовых мероприятиях.

После семинара участники, которые хотят создать социальный бизнес, смогут подать бизнес-инициативу на конкурс в рамках Акселератора социального бизнеса.

Начало в 16:00, участие бесплатное.

18+

В ДВВС откроется юношеское первенство Европы по плаванию

3 июля в казанском Дворце водных видов спорта стартует первенство Европы по плаванию среди юниоров. Ожидается участие более 600 спортсменов из 50 стран Европы, кто-то из них может стать участником своих национальных команд на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Турнир продлится до 7 июля.

Церемония открытия запланирована на 17:30. Стоимость билетов — 80 рублей. Для детей до 6 лет при сопровождении взрослых вход свободный.

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Выставка Дании Казаковой в Доме дружбы народов

3 июля в Доме дружбы народов РТ откроется юбилейная выставка Дании Казаковой. Картины, выполненные маслом на холсте, перенесут зрителя не только в любимые места Казани, но и в страны, где путешествовала художница. В экспозиции представлены пейзажи Италии, Канады, Испании, Швейцарии, Вьетнама и Таиланда.

Открытие назначено на 16:00, вход свободный.

6+

Фото Елены Сунгатовой / art16.ru

Свияжск примет соревнования по плаванию

6 июля остров-град Свияжск примет соревнования по плаванию на открытой воде Sviyaga swim — 2019. Участники проплывут на выбор 1,5 или 3,5 км.

Начало в 08:00, участие платное.

18+

В парке Горького отметят День любви, семьи и верности

6 июля в парке Горького пройдет семейный фестиваль «МамаПати». Мероприятие посвящено Дню семьи, любви и верности. На площадке будущих и уже состоявшихся родителей ждут лекции, семинары, консультации о здоровье.

Также на фестивале пройдет забег в ползунках для самых маленьких участников и парад колясок, на котором креативные родители и дети представят свой необыкновенный транспорт, украшенный собственными руками. Для детей предусмотрены игровые зоны, мастер-классы и анимация.

Начало в 11:00. Посещение фестиваля бесплатное, для участия необходима предварительная регистрация.

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Фото Максима Платонова

«Эрмитаж-Казань» знакомит с историей Золотой Орды



В выставочном центре «Эрмитаж-Казань» в казанском Кремле проходит выставка «Золотая Орда и Причерноморье. Уроки Чингисидской империи». Экспозиция знакомит с культурой Монгольской империи и Улуса Джучи (Золотой Орды), крупнейшего государства кочевников в Западной Евразии.

На выставке представлены предметы всаднической и городской культуры монгольских кочевников, пиршественные сосуды, ювелирные украшения, костюмы. Важное место отведено деталям архитектурного декора и образцам буддийской живописи тюрко-монгольского Востока. В выставке представлены около 600 экспонатов.

Выставка продлится по 6 октября. Стоимость входа — 200 рублей для взрослых, 100 рублей — для льготных категорий.

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