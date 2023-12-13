Пляж «Камское Море» в Лаишево отремонтируют к лету 2024 года за 7,3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Территорию пляжа «Камское Море» в Лаишево обновят к следующему лету. На эти цели готовы выделить 7,3 млн рублей, выяснило «Реальное время».



Из документов следует, что на пляже устроят настил, установят перголы и навигационные знаки, отремонтируют санузлы, приведут в порядок уличное освещение. Планируется устройство ливневых канализаций и подпорных стенок.



Работы должны завершить до 30 мая 2024 года. Заказчик — исполком Лаишево.

Заявки на участие в тендере принимаются до 20 декабря 2023 года, подрядчика определят уже на следующий день — 21 декабря.

В 2024 году в Татарстане количество пляжей может вырасти на 15 — до 71. В 2023 году в республике по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» провели конкурс по предоставлению субсидии на развитие пляжей. Сейчас реализуется 22 таких проекта.

В купальном сезоне 2023 года в Татарстане насчитывалось 56 задекларированных пляжей, отвечающих требованиям безопасности. Это на восемь объектов больше, чем в прошлом году.

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Маргарита Головатенко