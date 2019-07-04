Казань загородная: миллион за сотку на Волге и «сотка» там, где риск и ожидания

Почему на элитные коттеджные поселки упал спрос и как добиться гарантий от застройщика в прокладке сетей?

Фото: Ирина Анисимова

Аналитическая служба «Реального времени» замерила цены на участки и строительство в коттеджных поселках в Казани и пригороде. Выяснилось, что в черте города за сотку девелоперы могут запросить больше 1 млн рублей. Кроме того, некоторые компании заботятся о концепции застройки коттеджного поселка и не разрешают, к примеру, строить дома без «архитектурной изюминки» на уже купленном участке. Впрочем, эксперты признают, что так называемые, элитные поселки большим спросом не пользуются из-за завышенной стоимости. Казанцы в основном предпочитают строить дома сами за 3,5—4 млн рублей на четырех сотках. Подробно о том, где можно купить самые дорогие и самые дешевые участки в пригороде Казани — в материале «Реального времени».

Дешево, да в поле

Говоря о ценах на участки и дома в коттеджных поселках, можно провести некоторую параллель с рынком новостроек. Если в строящихся многоэтажках цена квадратного метра возрастает с приближением срока сдачи объекта, в коттеджных поселках сотки дорожают по мере появления инфраструктуры и увеличения числа построенных по соседству домов.

— На старте «голая земля» с гарантированными коммуникациями продается по одной цене, потом она возрастает. У нас был случай, что цена возросла в два раза. В «Травкино» на старте продаж участки стоили 40 тысяч рублей за сотку. Спустя год, когда были введены все коммуникации, люди оставшиеся участки покупали ровно в два раза дороже — по 79 тысяч рублей за сотку. Так получилось, что те, кто покупал участки с целью вложиться, даже просили нас перепродать, — вспоминает гендиректор компании «Невада РТ» Рафаэль Сыражев.

Правда, как и в случае с «долевкой», приобретая участок в голом поле без коммуникаций, клиент рискует купить кота в мешке, ведь девелопер может и не выполнить всех обязательств по проведению сетей. Достаточно вспомнить, что именно за невыполнение обещаний по прокладке сетей в отношении директора агентства недвижимости «Пассаж» и по совместительству лидера татарстанских справоросов Рушании Бильгельдеевой было заведено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («мошенничество»).

Рафаэль Сыражев отмечает, что обязательства по проведению света, газа и воды довольно сложно закрепить юридически.

— В договоре купли-продажи мы не имеем права гарантировать ввод коммуникаций, поскольку регистрирующие органы не пропускают такие сделки — они могут регистрировать только переход права на сам объект недвижимости. Обычно вопрос коммуникаций закрывается дополнительным договором, который не проходит через Росреестр, — договором между двумя сторонами. Он тоже имеет юридическую силу, там прописываются графики ввода того или иного вида коммуникаций, — пояснил Сыражев.

«В Казани в хороших поселках сотка стоит от 500 тысяч рублей»

Другой фактор, который наряду с обеспеченностью инфраструктурой влияет на стоимость загородной недвижимости — местоположение объекта, его отдаленность от Казани. По мнению директора АН «Аляска» Леонида Авилова, для постоянного проживания нецелесообразно покупать или строить дом дальше, чем в 30 км от города.

— Получается, что каждый день нужно преодолевать 60 км пути, ежедневно тратить 200—300 рублей на бензин, получается накладно. Все стремятся жить ближе к Казани, — говорит Авилов.

Понятно, что самыми востребованными, а значит, и дорогими являются коттеджные поселки, расположенные в черте города.

— В Казани речь идет об участках на застроенных улицах с асфальтированной дорогой, с удобными подъездными путями, с коммуникациями. Стоимость земельного участка здесь варьируется от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей за сотку. Но в Казани в каких-то новых поселках сотку можно купить и за 100—150 тысяч рублей. Если рассматривать пригород в пределах 60 км, оборудованный земельный участок может стоить 200—250 тысяч рублей за сотку, а может — 15—20 тысяч рублей за сотку. В данном случае речь идет об участках без коммуникаций, заброшенных садовых участках, — отмечает Руслан Садреев, директор АН «Премьер».

Один из крупных казанских коттеджных поселков — «Волжская гавань» в Аракчино, который застраивает компания «Мегалайн» Валерия Калмыкова. Здесь стоимость одной сотки земли варьируется от 700 тысяч до 1 150 тысяч рублей. Постройка дома тоже обойдется недешево — 44—48 тысяч рублей за кв. м. Высокая цена участков в «Волжской гавани», вероятно, во многом обусловлена тем, что коттеджи строятся прямо на берегу Волги. Хотя элитный поселок тоже не обходят неприятности — в этом году он вновь оказался в эпицентре скандала.

Два коттеджных поселка в черте Казани есть у группы компаний «Новые земли». В поселке «Мое Царицыно» цена за сотку достигает 325 тысяч рублей. В «Новом Царицыно» участки дешевле — их можно купить за 130—150 тысяч рублей за сотку. К слову, это самое бюджетное предложение по продаже участков, находящихся в границе города. Сам девелопер строительством коттеджей на участках не занимается.

В Советском районе, севернее Константиновки, строится коттеджный поселок «Лесная поляна». Девелопер — ООО «Строй Инвест Консалт» — оценивает участки в 220—300 тысяч рублей за сотку.

Высокая цена участков в «Волжской гавани», вероятно, во многом обусловлена тем, что коттеджи строятся прямо на берегу Волги. Фото vgavani.ru

«В цивилизованных коттеджных поселках цена завышена»

Отдельно стоит выделить коттеджные поселки, в которых девелопер не просто продает землю, а следит за концепцией строительства.

— В таких поселках мы не увидим хаотичных дизайнов домов, тех же самых заборов. То есть имеется концепция, по которой застраиваются дома, и покупатели этих домов заключают соглашения с управляющей компанией, которые ограничивают их в определенных действиях, что в принципе хорошо сказывается на общем дизайне и управлении этими проектами. Второй плюс в том, что имеется управляющая компания, которая занимается обслуживанием мест общего пользования, территории — есть детская площадка, есть зона отдыха, прогулочные зоны и т. д. Третье преимущество этих поселков — это централизованная охрана, то есть имеется безопасная среда, в которой находятся эти жители, — говорит директор АН «Премьер» Руслан Садреев.

Отметим, что единая концепция застройки в большей части характерна для коттеджных поселков, расположенных в черте города. Часть девелоперов и вовсе не продает в Казани пустые земельные участки. К примеру, в коттеджном поселке «Примавера» можно приобрести участок только с домом, который уже построил сам девелопер. К примеру, дом площадью 170 кв. м на четырех сотках можно приобрести по цене 57 тысяч рублей за кв. м.

Участок только с домом продает и «дочка» «Унистроя» — компания «My corner». В Bavaria на Мамадышском тракте, который позиционируется как «комьюнити клубного типа», строительство дома обойдется в 85 тысяч рублей за кв. м. Руслан Садреев отмечает, что несмотря на все преимущества таких коттеджных поселков, массовый покупатель все же предпочитает заниматься частной застройкой. Причина — в разнице в цене.

— Все-таки в таких цивилизованных коттеджных поселках покупателей не так много, потому что, как правило, цена в них завышенная. Один из рекламируемых сейчас поселков — «Примавера». Но мы знаем, что застройка этого поселка велась долгие годы, сейчас продажи начались. В принципе, я так думаю, что они интересны для покупателей, но все-таки пока чаша перевешивает в пользу частной застройки, — говорит Садреев.

В качестве примера он приводит поселок Новые Салмачи, где инвестор продавал участки всем желающим. И каждый покупатель по своему индивидуальному проекту, не согласованному ни с кем, может строить небольшие дома площадью от 80 до 150 кв. м.

— Эти дома, которые на сегодняшний день стоят 3,5—4 млн рублей с земельным участком 4 сотки, пока пользуются наибольшим покупательским спросом. Тем не менее запрос на цивилизованный коттеджный поселок есть и будет, — считает Руслан Садреев.

Лаишевский район «не для всех»

Если говорить о пригороде Казани, наиболее популярным направлением для строительства загородных домов эксперты называют Лаишевский район.

Как минимум три проекта в Лаишевском районе реализует группа «Дар» Андрея Симакова. Один из новых и наиболее дорогих проектов девелопера в этом направлении — коттеджный поселок «Аэросити» недалеко от Казанского аэропорта. Земельные участки здесь оцениваются в 150—250 тысяч рублей за сотку. Хотя участки категории «бизнес» стоят от 800 тысяч рублей за сотку, а «бизнес+» — от 1,3 млн рублей за сотку. То есть цены в этих сегментах сопоставимы с ценами в элитных коттеджных поселках Казани.

Отметим, что купить участок в этом комплексе и строить дом на свое усмотрение не получится. На сайте «Аэросити» указан перечень требований, которые предъявляются при постройке коттеджа. Например, проект будущего дома обязательно должен быть согласован с девелопером, фасад не может быть выполнен из кирпича одного цвета, при этом не допускается использование силикатного кирпича, дом не может быть без «архитектурных» особенностей. «Это место не для всех», — предупреждает девелопер на своем сайте и даже предлагает пройти тест, насколько потенциальный покупатель подходит для жизни в «Аэросити».

В других коттеджных поселках «Дара» в Лаишевском районе цены гораздо демократичнее, да и строгих требований к желающим построить дом самостоятельно, нет. Правда, и находятся эти поселки гораздо дальше от Казани. Например, в загородном комплексе в Каипах в 28 км от города сотку можно купить за 59—106 тысяч рублей. В поселке «Светлый берег», рядом с Сорочьими горами, даже несмотря на наличие коммуникаций, цена за сотку составляет только 32—62 тысячи рублей. Но путь от выезда из города до самого поселка составит 55 км. То есть жителям «Светлого берега», работающим в Казани, придется платить за жизнь на свежем воздухе ежедневными поездками, преодолевая расстояние более 100 км.

В поселке «Светлый берег», рядом с Сорочьими горами, даже несмотря на наличие коммуникаций цена за сотку составляет только 32-62 тысячи рублей. Фото poselki116.ru

Несколько проектов в Лаишевском районе реализует «Невада РТ». В поселке Новые Сапуголи, недалеко от Смарт-Сити, девелопер продает сотку за 40—61 тысячу рублей. В «Травкино», расположенном в 9 км от поселка Столбище, цены за земельные участки уже выше — от 78 до 85 тысяч рублей за сотку. В «Солнечном Травкино» землю под строительство можно купить по цене 71 тысяча рублей за сотку. Сам девелопер, «Невада РТ», строительством домов не занимается, но готов привлекать для этого партнеров.

Рядом с селом Орел компания «Терра Групп» реализует проект с полурусским названием «Орел Гарден». Стоимость участка 150 тысяч рублей за сотку. Но покупателям стоит учитывать, что земля предназначена для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), а не для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

«Компания МИК» реализует участки как минимум в трех коттеджных поселках в Лаишевском районе. В комплексе «Умырзая» в Лаишевском районе вблизи поселка Новые Тангачи проведены газ, электричество и водоснабжение, но поселок находится почти в 40 км от Казани. Цена участка — от 50 до 100 тысяч рублей за сотку. Еще дальше — в 60 км в города — расположен еще один комплекс от «Компании Мик» — «Алтын Яр». Тем не менее участок здесь обойдется в 80—150 тысяч рублей за сотку. Самый дешевый проект от «Компании МИК» — «Имәнлек» у подножья села Среднее Девятово. Сотка земли здесь продается от 30 тысяч рублей. Строительством домов на продаваемых участках девелопер не занимается.

Зеленодольское направление для любителей природы

Как отмечает Руслан Садреев, Зеленодольское направление часто выбирают покупатели, желающие жить ближе к природе.

— Многие покупатели обращают внимание на наличие водоема и лес. Исходя из этого уже можно оценить, какое направление более популярно. Мы понимаем, что в Пестречинском и Высокогорском районах лесов не так много. А вот Зеленодольский и Лаишевский районы расположены вдоль берега Волги, к тому же Зеленодольский район особенно насыщен заповедниками — эти земельные участки более популярны, — говорит Садреев.

В «Загородном клубе», недалеко от Ореховки, земельный участок продается по цене 250—270 тысяч рублей за сотку. Фото poselki116.ru

Один из самых дорогих проектов в Зеленодольском направлении реализует группа компаний «Дар» Андрея Симакова. В «Загородном клубе», недалеко от Ореховки, земельный участок продается по цене 250—270 тысяч рублей за сотку. Рядом с «Загородным клубом» девелопер застраивает еще один коттеджный поселок — «Золотые ключи», где участки стоят чуть дешевле — 215 тысяч рублей за сотку. Самое недорогие участки «Дар» в Зеленодольском районе предлагает в новой очереди поселка «Благодатное»: сотку можно приобрести за 58—70 тысяч рублей. В всех случаях компания Симакова готова построить на участке дом по цене от 28,1 тысячи рублей за кв. м.

В исследование «Реального времени» попало несколько предложений по продаже участков недалеко от Раифы. Например, «Компания МИК» продает участки в «Лесном озере» за 40—100 тысяч рублей за сотку. Примерно по такой же цене — 60 тысяч рублей за сотку — можно купить землю недалеко от Раифы у физлиц.

Пестречинскому направлению помог «Унистрой»

По мнению Рафаэля Сыражева, Пестречинское направление развилось во многом благодаря строительству многоэтажек.

— Рынок расширил «унистроевский» объект «Царево village». Там очень активно начали появляться объекты инфраструктуры, — отмечает он.

Два коттеджных поселка в Пестречинском районе есть у «Компании Мик». Она реализует участки в «Усадьбе Шигалеевской» по цене 75—120 тысяч рублей за сотку. Второй проект этого девелопера — поселок «Сосновый бор», но, по данным «Реального времени», все участки здесь уже оказались проданными. Строительством домов в поселке девелопер не занимается.

Один проект в Пестречинском районе реализует «Дар». Участки в «Мешинской усадьбе» в 28 км от Казани девелопер оценивает в 98—160 тысяч рублей за сотку.

Больше всего проектов в Зеленодольском районе реализует «Невада РТ». В частности, компания занимается продажей участков в Новых Салмачах за 190—240 тысяч рублей. Кроме того, у девелопера в этом направлении есть проект по продаже участков в Званке за 215 тысяч рублей за сотку. Дешевле оказались участки в «Певчей долине» — 110—120 тысяч рублей за сотку.

По той же цене — 120 тысяч рублей за сотку — продаются участки в коттеджном поселке «Алтын камыш» от компании «Финдом». Поселок расположен в 15 км от Казани в поселке Первое Мая.

В «Семиозерской усадьбе» земельные участки также имеют назначение ДНТ. Стоят они 95 тысяч рублей за сотку. Фото poselki116.ru

СНТ вместо ИЖС

Меньше объектов реализуется в Высокогорском районе. В поселке «Удачный» в Усадах земельные участки за 120 тысяч рублей за сотку продает ОАО «Альфа». Один проект в Высокогорском районе есть у «Невады РТ». Девелопер продает участки в «Усадьбе у озера» по цене 80 тысяч рублей за сотку. ООО «Строй Инвест Консалт» реализует землю в коттеджном поселке «Райан». Начальная цена — 90 тысяч рублей за сотку. Но в данном случае речь идет об участках в СНТ (садовое некоммерческое товарищество).

Аналогичная ситуация в коттеджном поселке «Семиозерская усадьба», который находится рядом с другим коттеджным поселком с созвучным названием «Семь озер». Важно их не перепутать, тем более что в «Семиозерской усадьбе» земельные участки также имеют назначение ДНТ. Стоят они 95 тысяч рублей за сотку.

Правда, эксперты напоминают, что поправки в законодательстве позволяют строить жилые дома на садовых участках. Но Руслан Садреев предупреждает, что участки по низкой цене приобретают менее обеспеченные покупатели. К тому же надо быть готовым к тому, что не все соседи будут проживать в поселке круглогодично.

— Потихоньку стираются границы между садовыми участками и участками для индивидуального жилищного строительства. Но вы понимаете, что если садовые участки продаются по низкой цене, контингент уже будет немножко другой, так как не все покупают там дома и участки для постоянного проживания, — говорит Садреев.

Немного объектов и в Верхнеуслонском районе. За 50 тысяч рублей за сотку продаются участки в коттеджном поселке «Новый» от «УслонИнвестСтроя». Цена невысокая, но надо иметь ввиду, что объект находится вблизи Верхнего Услона в 52 км от Казани. Два объекта недалеко от Иннополиса реализует «Дар». Но цены в коттеджных поселках сильно различаются: если в «Пятидворье» сотка стоит 183 тысячи рублей, то в «Новом Пятидворье» — от 82 тысяч рублей.

Более подробную информацию о проектах, не отраженных в тексте, можно найти в таблице, составленной аналитической службой «Реального времени».

Цены на участки и строительство в коттеджных поселках в Казани

Наименование девелопера Наименование проекта Местоположение Населенный пункт Удаленность от Казани, км Категория земель Стоимость земли

2018 Стоимость земли

2019 Стоимость постройки дома за кв. м

2019 Стоимость постройки дома за кв. м

2018 Количество участков Количество реализованных участков Количество забронированных участков Количество участков в продаже Стоимость дома, млн

2019 Стоимость дома, млн

2018 ООО "Агентство ИМФ" недействующая Ак каен Высокогорский Инся 41 ИЖС сдан продано продано 16 000-25 000 1100 продано продано продано продано нет ИП Динмухаметов Ш.Ш. Шигали Высокогорский Шигали 19 ИЖС 85000-120000 85 000-160 000 нет - более 3000 249 94 н/д не строят нет ООО «МегаЛайн» Волжская гавань Казань Казань 12 ИЖС 550000-1000000 700 000-1 150 000 44 000-48 000 52000-53300 160 80%

около 29 10,67-20,96 10--18 . ООО "Тетеево-2" Тетеево Лаишевский Тетеево Первая очередь. «Лукошкино» 41 ИЖС 85000 от 85 000 от 27 000 - 110 91 3 25 3-12 млн нет ООО "Тетеево-2" Тетеево Лаишевский Тетеево Вторая очередь. «Земляничная поляна» 41 ИЖС 65000-120000 65 000-120 000 от 27 000 - 110 60

43 3-12 млн нет ООО "Тетеево-2" Тетеево Лаишевский Тетеево Третья очередь. «Малиновка» 41 ИЖС 37500-65000 22 000-30 000 от 27 000 - около 360 размежеванных 23 5 около 340 (90%) 3-12 млн нет ООО “Компания МИК” Серебряная бухта Рыбно-Слободской вблизи н. п. Анатыш 90 ИЖС один участок под инвестиционные проекты 15.000 - - 700 169 нет 500 - нет ООО “Компания МИК” Умырзая Лаишевский вблизи Новых Тангачей 37 ИЖС 40000-100000 50 000-100 000 - - 688 648 нет 15 - нет ООО "Компания МИК" Лесное озеро Зеленодольский район около Раифы 11 ИЖС 42000-100000 40 000-100 000 - - 1400 700 нет 500 - нет ООО "Компания МИК" Сосновый бор Пестречинский район недалеко от н. п. Конь. 35 ИЖС проданы продано продано - Общая площадь поселка: 150 Га. продано продано продано продано нет ООО "Компания МИК" Камские просторы Рыбнослободской район Рыбная Слобода 65 ИЖС проданы продано продано - 387 уч.Общая площадь поселка – 45,5 Га продано продано продано продано нет ООО "Компания МИК" Усадьба Шигалеевская Пестречинский район около поселка «Новое Шигалеево»

ИЖС

75 000-120 000 не строят

260



н/д не строят

ООО "Компания МИК" Алтын Яр Лаишевский прилегает к деревне Курманаково 60 ИЖС

80 000-150 000 не строят

150-170



н/д не строят

ООО "Компания МИК" Имәнлек Лаишевский у подножья села Среднее Девятово 38 ИЖС

от 30 000 не строят

1200



н/д не строят

ООО "Компания МИК" Тургай Лаишевский Зимняя горка, рядом Бима 25 ИЖС проданы продано продано - 510 продано продано продано продано нет ООО "Компания МИК" Тангачи Лаишевский район



ИЖС 40000-80000 продано продано - 700 680 нет продано продано нет ООО "Компания МИК" Державинские просторы Лаишевский Комплекс находится в непосредственной близости к Казани и Лаишево 35 ИЖС продано продано продано - 387 уч. Общая площадь 49 гектаров. продано продано продано продано нет ООО "УслонИнвестСтрой" Новый Верхнеуслонский вблизи Верхний Услон 52 ИЖС проданы от 50 000 не строят, есть партнеры 17 000-39 000 468 продано продано н/д не строят, есть партнеры нет ООО "Ясная поляна" Ясная поляна Казань недалеко от населенного пункта Песчаные Ковали 15 ИЖС проданы пока большие участки от 0,5Га будет определена в июле 23 275-48 718 около 400 продано продано пока большие участки от 0,5Га будет определена в июле нет ООО «АК БАРС Недвижимость» Казанская усадьба 2-я очередь (участки без домов) Казань вблизи Мирного 15 ИЖС проданы продано продано - 109 уч + 16 уч с домами продано продано продано продано нет ООО «АК БАРС Недвижимость» Голубое озеро (три очереди в поселке) Казань Авиастроительный 14 ИЖС продано 280000 66,25 40 454-56 250 250 продано продано около 10 5300 нет Тимур Фаттахов Султан Ай Казань вблизи Бахчисарая, Константиновки 17 ИЖС продано продано продано не строят, но есть несколько домов на продажу 26 000 308 продано продано продано продано нет Управляющая компания «Евромет Девелопмент» Запрудный Пестречинский Ленино-Кокушкинское сельское поселение 44

проданы 27 000-120 000 не строят, есть партнеры - 332 25 нет 290 не строят, есть партнеры нет ООО "Запрудный" Орехов куст Лаишевский Лаишево 55 ИЖС проданы 65 000-75 000 не строят, есть партнеры - 2 очереди по 240 участков

всего 22 Га

нет н/д не строят, есть партнеры нет Физлица Северная Раифа Зеленодольский Раифа 39 ИЖС 50000 60000 от 12 000-27 000 16000-26000 1100 500 нет 600 около 3500 000 нет ОАО "Альфа" Удачный Высокогорский Усады 35 ИЖС проданы 120000 - - 900 продано продано 1 - нет ООО «Дрим Строй» Семь озер Высокогорский вблизи Паландия, Барвиха 25 ИЖС проданы 1-я очередь распродана. 2-я очередь еще не продают 1-я очередь распродана. 2-я очередь еще не продают - 1-я очередь распродана. 2-я очередь еще не продают продано продано 1-я очередь распродана. 2-я очередь еще не продают 1-я очередь распродана. 2-я очередь еще не продают нет физлицо Новые Тангачи (ЛПХ) Лаишевский вблизи Умырзая 37 ЛПХ проданы продано продано 13 000-31 250 продано продано продано продано продано нет физлица Грин Хаус (часть земли в Салмачах) Казань Приволжский

нет данных проданы продано продано - продано продано продано продано продано нет ASG Европейский Лаишевский Тетеево 15 ИЖС

н/д н/д - 60 Га под участки н/д н/д н/д н/д нет ООО "Энергоинвест"/физлицо Озерная долина Лаишевский Столбище 10 ИЖС проданы продано продано 31.600 245 продано продано продано продано нет Группа компаний "ДАР" Загородный клуб Зеленодольский вблизи Ореховка, Золотые ключи 3 ИЖС 250000 252 000-270 000 от 28100 50 409-59 810 366 350 5 3 разные готовые проекты в наличии нет Группа компаний "ДАР" Пятидворье Верхнеуслонский вблизи Моркваши Village, рядом Иннополис 12 ИЖС 180000 183.000 от 28100 49 710-53 797 178 232/23 нет 31 разные готовые проекты в наличии нет Группа компаний "ДАР" Новое пятидворье Верхнеуслонский вблизи Иннополиса 14



от 82 000 от 28100

около 50



19 разные готовые проекты в наличии

Группа компаний "ДАР" Золотые ключи Зеленодольский вблизи Ореховка, Загородный клуб 3 ИЖС 194973-215000 215.000 от 28100 - 135 96/41 2 1 разные готовые проекты в наличии нет Группа компаний "ДАР" Мешинские усадьбы Пестречинский вблизи н. п. Арышхазда 28 ИЖС 61000-185000 98 000-160 000 от 28100 35 820-38 888 352 102 нет н/д разные готовые проекты в наличии нет Группа компаний "ДАР" Светлый берег Лаишевский рядос с.Сорочьи горы 55 ИЖС 41926-68000 от 32 000-62 000 от 28100 - 115 72 нет 59 разные готовые проекты в наличии нет Группа компаний "ДАР" Ореховка





ИЖС проданы продано продано - продано продано продано продано продано нет Группа компаний "ДАР" Благодатное Зеленодольский вблизи Загородный клуб, Новочувшский 10 ИЖС 81500-89000 от 58 000-70 000 от 28100 - 4 очереди 424 нет 42 разные готовые проекты в наличии нет Группа компаний "ДАР" Аэросити закрытого типа Лаишевский на границе села Большие Кабаны 12 ИЖС

от 150 000-250 000 от 28100

344



295 разные готовые проекты в наличии

Группа компаний "ДАР" Студенцы Верхнеуслонский Студенцы 51 ИЖС проданы продано продано - 100

нет продано продано нет Группа компаний "ДАР" Отрадное Лаишевский на границе села Бима 25 ИЖС

продано продано

продано



продано разные готовые проекты в наличии

Группа компаний "ДАР" ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС В С.КАИПЫ Лаишевский в селе Каипы 28 ИЖС

от 59 000-106 000 от 28100

150



н/д разные готовые проекты в наличии

Группа компаний "Новые земли" Мое Царицыно Казань, Советский район

0 ИЖС

325.000 не строят, есть партнеры

200-250



10-15 уч -

Группа компаний "Новые земли" Новое Царицыно Казань, Советский район недалеко от поселка Чебакса 0 ИЖС

от 130 000-150 не строят, есть партнеры

250



18 -

Компания "Невада РТ" Ново-Царицыно Советский р-он рядом с поселком "Чебакса" 0 ИЖС 130000 продано не строят, есть партнеры - продано 21 13 продано не строят, есть партнеры нет Компания "Невада РТ" Новые Сапуголи Лаишевский В 6-ти км от "Столбищи", недалеко от Смарт Сити 16 ИЖС продано 40 000 - 61 000 не строят, есть партнеры - 250

нет 10 не строят, есть партнеры нет Компания "Невада РТ" Новые Салмачи Пестречинский на границе с п. Салмачи 4,5 ИЖС 180000-200000 190 000 - 240 000 не строят, есть партнеры строят дочерние структуры 8 домов 36 000- 38 000 1500 (в общем) более половины нет 27 не строят, есть партнеры нет Компания "Невада РТ" Новые куюки

За Салмачами, рядом со ЖК "Светлый" 8 ИЖС продано продано не строят, есть партнеры - продано

нет продано не строят, есть партнеры нет Компания "Невада РТ" Обухово

Рядом с рекой "Меша" около поселка "Обухово" 18 ИЖС 89074-118812 продано не строят, есть партнеры - продано 28 1 продано не строят, есть партнеры нет Компания "Невада РТ" Травкино Лаишевский 9 км от пос. Столбище по Атабаевской трассе





78 000-85 000 не строят, есть партнеры

150



2-3 участка не строят, есть партнеры

Компания "Невада РТ" Солнечное Травкино Лаишевский 7 км от пос. Столбище по Атабаевской трассе





71.000 не строят, есть партнеры

273



50% не строят, есть партнеры

Компания "Невада РТ" Званка Пестречинский рядом с поселками Кощаково, Константиновка

ИЖС

215.000 не строят, есть партнеры

около 100



3 не строят, есть партнеры

Компания "Невада РТ" Певчая Долина Пестречинский



ИЖС

110 000-120 000 не строят, есть партнеры

91



12 не строят, есть партнеры

Компания "Невада РТ" Усадьбы у Озера Высокогорский



н/д

80.000 не строят, есть партнеры

112



39 не строят, есть партнеры

Компания "Невада РТ" Новые Саралы









65.000 не строят, есть партнеры

около 500



около 240 не строят, есть партнеры

Компания "Невада РТ" Зимняя горка Лаишевский вблизи с.Бима 20 ИЖС продано продали не строят, есть партнеры - продали продано продано продали не строят, есть партнеры нет Компания "Терра Групп" Радуга Лаишевский вблизи Зимняя горка, Родные просторы 25 ИЖС 55000 н/д н/д - 30 н.д нет н/д н/д нет Компания "Терра Групп" Орел Гарден Лаишевский рядом с.Орел, Троицкое 24 ЛПХ проданы 150.000 не строят, есть партнеры - 57 Га более 300 уч

нет 50-60 не строят, есть партнеры нет физлицо Добрый Лаишевский вблизи Ново-Никольское, Казанская усадьба 37 ИЖС не считают отдельно без дома не продают 30 826-53 284 в т. ч. За землю 34 400-47 046 66 5 1 59 6300 000-7300 000 6,35-7,3 Строительная компания "Добрая" ДНТ "Паландия" Высокогорский вблизи Барвиха, Семь озер 10 ДНТ проданы продано продано

продано н/д н/д продано продано нет

ДНТ "Барвиха" Высокогорский вблизи Семь озер, Паландия 10 ДНТ 130000 н/д н/д - н/д н/д нет н/д н/д нет ООО «Солнечная Долина» Брэнд "Солнечная Долина"/Солнечная поляна пос. Мысовский Лаишевский 3,5 км. от г. Лаишево 52 ИЖС 20000-50000 65.000 около 21 000 - 160 180 около нет 120 2000 000-2500 000 нет н/д Моркваши Village Верхнеуслонской Н.Моркваши 31 ИЖС проданы только с домами 22 800 (в т.ч. дом 175 кв.м+баня+земля 11 сот)

8

нет 4 4.000.000 нет ООО "Зеленый Берег" Зеленый берег Лаишевский около деревни Кзыл Иль 28 ИЖС 110000-250000 110 000-250 000 не строят - 219 50 7 около 100 не строят нет ООО «МОНОЛИТ-Б», договор с физлицом Абу-Даби Советский р-он с. Аки 0 ИЖС продано продано продано 35 555-36 470 продано

нет продано продано нет Строительная компания ООО «Велес» Солнечный берег Лаишевский н. п. Курманаково 55 нет связи нет связи н/д н/д - 420 уч., общая площадь поселка – 53 Га

нет н/д н/д нет ООО "Строй Инвест Консалт" Лесная поляна Советский район Казани севернее от Константиновки 0 ИЖС 220000-300000 от 250 - 270 не строят - 270+80 85 9 67 не строят нет ООО "Строй Инвест Консалт" Ново-никольское Лаишевский

23 ижс

65.000 не строят

150



15 не строят

ООО "Строй Инвест Консалт" Тихая гавань









еще не продаются не строят

50 Га



еще не продаются не строят

ООО "Строй Инвест Консалт" Райан Высокогорский

10 СНТ

от 90 000 не строят

125



50 не строят



Сапуголи Лаишевский

30-40 ИЖС продано продано продано - продано продано продано продано продано нет ДНТ Раздолье КП Семиозерская усадьба Высокогорский район располагается рядом с кп «Семь озер», кп «Барвиха» и ДНТ "Палландия". 25 ДНТ 105000 95.000 19 000 - 20 000 - 160 н/д н/д 10-15 уч в зависимости от площади и материалов нет физлицо ЖК «Монте Альто» Высокогорский район вблизи п. Высокая гора, д. Пермяки, Инеш, Эстачи. 20 нет данных все продано н/д н/д - 146,5 Га н/д н/д н/д н/д нет Унистрой Дятлово

с. Дятлово 38 ИЖС продано продано продано - продано продано продано продано продано нет

Светлый Приволжский район в границах села Куюки 15 ИЖС продано продано продано - продано продано продано продано продано нет

Сосновый берег Зеленодольский в районе Атлашкино. Ближайший населенный пункт пгт Васильево, деревня Красные Яры 30 ИЖС продано продано продано - продано продано продано продано продано нет

Изумрудная долина Советский р-он возле посёлка Нагорный 12 ИЖС 25000 за дополнительную сотку к тем, что идут с домом н/д н/д н/д 117 17 6 н/д н/д 2,2-3,1

Заповедный берег Лаишевский возле села Русские Саралы, на берегу Мешинского лимана 43 ИЖС нет данных н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д нет

Ханская Слобода Верхнеуслонский д. Покровка н/д нет данных нет данных н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д нет

Золотая рыбка Лаишевский п.Боровое Матюшино, за санаторием Санта 30 нет данных нет данных н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д нет

экодеревня Эстачи Высокогорский деревня Эстачи 5 ИЖС 120000-150000 150.000 30 000-35 000 - 700 450 н/д около 120 в зависимости от площади и материалов нет

КП "Курултай" Высокогорский Высокогорский район, пос. Бирюлинского зверосовхоза 15 ИЖС все продано, только перепродажа продано продано - продано продано продано продано продано нет

КП Центральная Ореховка Зеленодольский Зеленодольский район, посёлок Дубровка, коттеджный поселок Центральная Ореховка

ИЖС продано все продано продано - продано продано продано продано продано нет

КП Западная Ореховка Зеленодольский посёлок Дубровка, коттеджный посёлок Западная Ореховка

ИЖС продано все продано продано - продано продано продано продано продано нет

КП «Новое Простоквашино» Лаишевский По соседству расположена деревня Каипы 20-25 ИЖС 70000 н/д н/д - 100 20 н/д н/д н/д 1,860-2,365 (от другой компании)

Алтын Камыш Пестречинский Первое мая 15 ИЖС 100000 120.000 15.000 - 262 не говорят не говорят 5 в зависимости от площади и материалов 1,6-3,5 Финдом Тарлаши Лаишевский район Русское Никольское 30 ИЖС 99000-104000 н/д, нет связи н/д - 48 0 нет н/д н/д нет

Сокуры Лаишевский район Родные просторы, Большие Кабаны - рядом 29 ИЖС 87094-106750 н/д, нет связи н/д - 86 72 2 н/д н/д 2,03-2,44

ЖК "Лесной городок" Приволжский р-он В Районе РКБ 11 ИЖС Многоэтажные дома, все продано Многоэтажные дома, все продано Многоэтажные дома, все продано - Многоэтажные дома, все продано продано продано Многоэтажные дома, все продано Многоэтажные дома, все продано нет

Родные просторы Лаишевский вблизи п. Обухово 18 ИЖС проданы продано продано - 78 78 нет продано продано нет ДК Усадьба Красная поляна Лаишевский вблизи р.Меша





60.000 не строят, есть партнеры

188



около 90 не строят, есть партнеры



Волжская гавань Кировский Недалеко Юдино 11 ИЖС 550000-1000000 землю продают с генподрядом 76 000-80 000 в т.ч. Земельный учсаток 6 сот - 160 120 нет около 30 12-23 млн 10 - 18 млн.

КП "Алтан" Приволжский р-он Салмачи, Вознесенское 15 ИЖС Продано, только перепродажа продано продано - продано все продано все продано продано продано все продано

ЖК Вознесенские холмы Советский р-он п. Вознесенское 19 ИЖС продается сразу дом продано продано - продано не говорят не говорят продано продано 8,9 - 11,7 (с землей) ЗАО "Коттеджный поселок "Загородная усадьба" Примавера / "Загородная усадьба" Казань Приволжский 14 ИЖС не выделяют стоимость, сразу стоимость с домом не выделяют стоимость, сразу стоимость с домом 57 000 (в т.ч дом 170 кв.м.+4 сот) 69736-77083 151 (100 домов + 51 таун-хаусов) всего 35 Га 28 . нет 110 от 9700 000 10-28 . сделка с физлицом Хайруллин Рустем Белые горы Лаишевский Лаишево 43 ИЖС 165000 140.000 не строят 27 918-30 000 62 н/д н/д 20 не строят нет

Коттеджный клуб закрытого типа Ковалинский Лаишевский район Песчаные Ковали 23 ИЖС 230000-299000 319 000/350 000/400 000 31 500 черновая;

38 000 с коммуникац. - 129 33 нет около 40 в зависимости от площади и материалов индивидуальная постройка ООО "КОРНЕР" Bright Park от My Corner Лаишевский район рядом Габишево, Песчан.Ковалями 12 ИЖС

без дома не продают 46 354-62 500

400 на первый год 240 Га



около 365 8900 000 руб. черн;

12 000 000 руб.предчист

ООО "КОРНЕР" Bavaria

Закрытое комьюнити клубного типа на 15 домов Казань, Советский район Казань 0 ИЖС

без дома не продают 84.967

15



1 153 кв.м. и 8 сот за 13 000 000 руб. предчист

АН "Пассаж" Восточное Державино Лаишевский вблизи с.Державино 35 ИЖС 45000-55000 АН ликвидировано

- 245 н.д. нет н.д

нет АН "Пассаж" Орловское Лаишевский вблизи с.Орел 23 ИЖС 147420 АН ликвидировано

- 155 н.д. нет н.д

нет АН "Пассаж" Радужный Лаишевский с.Усады 35 ДНТ Все участки проданы АН ликвидировано

- 140 продано продано продано

нет АН "Пассаж" "Чебакса" Ново-Царицыно (Бахчисарай) Советский район пос.Чебакса 27 ИЖС Все участки проданы АН ликвидировано

- н/д продано продано продано

нет АН "Пассаж" Габишево Лаишевский

18 ИЖС есть только многоквартирные дома АН ликвидировано

- н/д н/д н/д н/д

нет АН "Пассаж" Державинские просторы Лаишевский вблизи с.Державино 43 ИЖС проданы АН ликвидировано

- 389

нет



нет АН "Пассаж" Радово Высокогорский п.Радово 19 ИЖС 20000 АН ликвидировано

17000-35000 192

нет



нет АН "Пассаж" Набережные моркваши Верхнеуслонский н.п. Набережные моркваши 11 ИЖС продано АН ликвидировано

-

продано продано продано

нет ДК Триумф КП Фамилия Лаишевский расположен рядом с с.Сокуры 20 ИЖС 99900 признана банкротом

- 286 уч. Общая площадь 29 Га н/д н/д н/д

н/д ДК Триумф КП Серебряное озеро Лаишевский район расположен рядом с озером Архиерейское 25 ИЖС 92000 признана банкротом

- 102 уч. Общая площадь 14 Га н/д н/д н/д

н/д ДК Триумф Резиденция Обухово Лаишевский район недалеко от деревни Обухово, 23 ИЖС 110000 признана банкротом

- 331 уч. Общая площадь 42 Га н/д н/д н/д

н/д ДК Триумф ЗК Счастливые дачи Лаишевский район Неподалёку от Серебряного озера 25 ИЖС 77000 признана банкротом

- 130 уч. Общая площадь 8 Га н/д н/д н/д

н/д ДК Триумф КП Раздолье Лаишевский район находится в 500 метрах от н.п. Сингели 40 ДНТ 45.000 признана банкротом

- 96 уч. , 23 га 71 2 25

нет

Леонид Авилов директор АН «Аляска» В целом в прошлом году и в этом году интерес к загородному строительству возрос, особенно если к участку ведет дорога и имеется газ. В основном застройкой занимаются либо риелторы, которые оставили свою работу, либо строители, которые покупают земли и на них строят дома и продают. Покупатель со средним достатком чаще всего покупает дом в чистовой отделке в ипотеку. Спрос на строительство коттеджных поселков значительный и он будет нарастать, потому что в городе жарко, душно и трудно. Многие предпочитают строить и покупать дома от 80 до 150 кв. м либо блокированные дома. Основная масса, особенно в Новых Куюках, одноэтажные дома со скатной кровлей не с самой замысловатой архитектурой. Но людям удобно иметь по цене квартиры еще и земельный участок.

Анастасия Гизатова директор АН «Счастливый дом» Если говорить о приобретении земельных участков, то спрос наоборот снижается, при том что предложений все больше и больше. Что в текущем, что в следующем году появится множество новых поселков как просто с земельными участками, так и с коттеджами разной ценовой категории. Если говорить о том, отчего зависит цена земельного участка, главное, конечно, месторасположение, наличие коммуникаций, инфраструктура поселка (тут важно понимать, что уже имеющаяся инфраструктура увеличивает стоимость сотки), параметры и даже степень готовности домов на соседних участках. В целом цена на участки в пригороде Казани не выросла. Но если рассматривать конкретный поселок, то цена могла увеличиться с учетом его развития, появления дорог и коммуникаций. Основной тенденции на рынке загородной недвижимости — появление новых технологий строительства, рост популярности одноэтажных домов, уменьшение метражности коттеджей и, соответственно, удешевление общей стоимости покупки.

Павел Кострикин гендиректор компании-застройщика коттеджного поселка «Примавера» Мы анонсировали старт продаж в городском коттеджном поселке «Примавера» 1 декабря 2018 года. Поселок полностью достроен, поэтому земельные участки продаются в «Примавере» только в составе домовладений вместе с домом и гаражом. Перед майскими праздниками мы немного подняли цены на наши дома, точнее, подравняли их, так как в целом по Казани за последний год цены выросли в среднем на 20 процентов. Больше поднимать пока не планируем, по крайней мере, до осени этого года. Я очень рад тому, что такой стереотип, как «жизнь в частном доме — для пенсионеров», рассеивается и становится неактуальным. Поэтому основная тенденция — это молодеющий покупатель. Раньше индивидуальные дома выбирали в основном люди старше 40—50 лет. Сегодня среди наших покупателей много молодых семей, разделяющих активный, модный и современный образ жизни в условиях «загородного» покоя.