Вблизи Казани землю ИЖС готовят под многоквартирные дома для 24 тысяч жителей

В Малых Кабанах меняют статус территории для реализации проекта жилкомплекса «Долина Махаон»

Фото: коллаж "Реального времени"

В Лаишевском районе получила новое развитие история конфликта местных жителей и застройщиков жилого комплекса «Долина Махаон», проект которого был презентован раису Татарстана Рустаму Минниханову почти 9 лет назад. На прошедших в феврале публичных слушаниях население высказалось против строительства многоквартирных домов на прилегающих к Малым Кабанам земельных участках, однако проект получил «зеленый свет». В материале «Реального времени» — о подробностях слушаний, позиции застройщика и надеждах жителей татарстанского села на поддержку российской Генпрокуратуры.

«Вопрос получения разрешения преждевременный»

В Большекабанском сельском поселении Лаишевского района прошли публичные слушания по изменению условно разрешенного вида использования шести земельных участков общей площадью 16,6 га с ИЖС на «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка». Инициатором проведения слушаний выступило ООО «Специализированный застройщик «Строй-услуги-4», входящее в группу компаний «Унистрой».

Местные жители восприняли это как очередную попытку реализовать вопреки их воле проект многоэтажной застройки на северо-западной окраине Малых Кабанов. Его презентовали Рустаму Минниханову еще в 2016 году как ЖК «Долина Махаон».

— Мы еще в 2022 году выступали против строительства по соседству крупного жилого комплекса на 24 тысячи человек, — рассказал «Реальному времени» активист Роман Третьяков. — На публичных слушаниях о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большекабанского сельского поселения жители единодушно выразили несогласие изменить зону индивидуальной жилой застройки на зону многоэтажной, собрали подписи под обращением в администрацию. Проект изменений не прошел, была сделана попытка провести слушания еще раз без учета наших замечаний — их благодаря нашим усилиям отменили. А сейчас застройщик и администрация района и сельского поселения решили зайти с другой стороны — не устраняя наших замечаний к проекту ПЗЗ, они пытаются узаконить возможность малоэтажной многоквартирной застройки, то есть строительства домов высотой до 4 этажей.

Местное население это не устраивает, говорит Третьяков, поскольку при реализации такого проекта количество жителей увеличится в несколько раз. Дорога пойдет через село, и поток автомобилей резко возрастет, нивелировав все плюсы сельской жизни. При этом в селе не будет ни достаточного количества рабочих мест, ни мест в школах и детсадах для новых жителей.

Жители сельского поселения восприняли эти слушания как попытку «протащить» вопреки их воле многоэтажную застройку на северо-западной окраине Малых Кабанов. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Активисты подготовили обращение в администрацию против изменения разрешенного вида использования земель и в короткий срок собрали под ним более трехсот подписей, а затем выступили на общественных слушаниях.

«Надо отдать должное администрации Лаишевского района, представитель которой поддержал нас и сказал, что вопрос получения разрешения преждевременный». скриншот видео в мессенджере

— Надо отдать должное администрации Лаишевского района, представитель которой поддержал нас и сказал, что вопрос получения разрешения преждевременный, так как отсутствует проект планировки, — рассказал Третьяков. — Ранее нами была достигнута договоренность, что собственник участков предоставит на согласование проект планировки будущего ЖК, и только потом на слушания будет вынесен вопрос о разрешении условного вида использования земель. Но на этих слушаниях представитель собственника участка заявил, что проект планировки «забуксовал». Мы сказали, что не понимаем, что нас просят согласовать, поскольку без проекта планировки нельзя судить, что и где будет в итоге построено.

Информации о результатах слушаний у жителей Большекабанского сельского поселения пока нет — никаких документов на этот счет не было опубликовано.

«Просим обеспечить исполнение федеральных законов»

Не надеясь на то, что их мнение будет учтено властями сельского поселения и района, жители Большекабанского сельского поселения собирают подписи под обращением в Генеральную прокуратуру РФ, где вопрос ставится более глобально — о законности действий по внесению изменений в градостроительные документы.

В нем говорится, что генпланом и Правилами землепользования и застройки поселения предусмотрены 2 школы на 998 мест, 2 детских сада на 782 места, организации дополнительного образования, клуб, библиотека, спортивный зал, участковый пункт полиции, кладбище на 2 га, парки, скверы и другие объекты социальной инфраструктуры. Однако земли для размещения этих объектов у муниципалитета отсутствуют, а имеющиеся объекты социальной инфраструктуры не справляются с нагрузкой.

При этом местные жители вынуждены ежедневно отвозить своих детей в образовательные учреждения Казани и соседних сел, а за медицинской помощью — обращаться в райцентр Лаишево в 50 км. Также в обращении говорится, что многодетные семьи здесь «более 5 лет стоят в очереди на получение земельных участков, однако у поселения нет земель для этих целей, все свободные земли оказались в частной собственности, причем земли сельскохозяйственного назначения были переведены в земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «для жилой застройки».

Жители Большекабанского сельского поселения собирают сейчас подписи под обращением в Генеральную прокуратуру РФ. скриншот фото в мессенжере

В подготовленном обращении также говорится, что земельные участки, арендуемые ООО «СЗ «СтройУслуги-4», в течение последних 5 лет не использовались. А проект ЖК на 24 тысячи жителей, который планируется здесь реализовать, противоречит генплану поселения и «направлен исключительно на извлечение прибыли, без создания необходимых условий для развития поселения».

— 11 декабря 2024 года в заключении о результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана Большекабанского сельского поселения были отражены все наши требования, однако, к сожалению, администрация их проигнорировала, — пишут авторы обращения. — 12 февраля 2025 года состоялись повторные слушания, но наши требования вновь не были учтены. Мы неоднократно обращались к раису Татарстана Минниханову Р.Н. и главе Лаишевского района Зарипову И.Ф. с просьбой предотвратить незаконное освоение земель поселения, подавали возражения и предложения на публичных слушаниях. Несмотря на это, проект застройки получил «зеленый свет», что противоречит общественному мнению и нарушает законодательные требования.

В письме указано со ссылкой на результаты проверки прокуратуры Лаишевского района, что с 2022 по 2023 год сотрудники исполнительного комитета муниципального района, в чьи должностные полномочия входит организация планировки и застройки территорий, выдали 18 разрешений на строительство домов на 3 779 квартир без учета доступности социальных учреждений, включая детские сады и школы. Сейчас жители поселения просят Генерального прокурора РФ Игоря Краснова:

обеспечить исполнение требований федерального закона от 26.12.2024 № 486-ФЗ создавать социальную инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий до начала застройки;

обеспечить исполнение ст. 254 ГК РФ, согласно которой земельный участок может быть изъят у собственника, если он не используется по целевому назначению в течение трех лет;

провести проверку в отношении администрации Лаишевского района и правообладателей планируемых под застройку земельных участков на предмет соблюдения Земельного кодекса РФ и Градостроительного кодекса РФ;

вынести предписание об устранении выявленных нарушений, частично или полностью изъять указанные участки в пользу местного самоуправления для обеспечения жителей необходимыми объектами социальной инфраструктуры.

«Говорить о сроках и этажности преждевременно»

«Реальное время» обратилось в компанию «Унистрой» с запросом о сроках, этажности и объемах планируемой в Малых Кабанах застройки, под которую ООО «СЗ «Строй-услуги-4» просит изменить вид разрешенного использования земель.

— В настоящее время говорить о сроках строительства, этажности и количестве домов, преждевременно, поскольку пока идет обсуждение перевода участков в зону малоэтажной застройки, — сообщили в компании. — Высотность домов и планируемое количество новых жителей уточняются.

Так выглядит концепция ЖК «Махаон». скриншот сайта CNTR Architects

Девелопер также сообщил, что «параллельно работает над концепцией возможной застройки и дальнейшего развития данной территории, с учетом интересов и потребностей уже проживающих здесь людей, что позволит новой застройке гармонично вписаться в окружающее пространство».

В «Унистрое» отметили, что принятые внутри компании стандарты включают полный набор необходимых объектов инфраструктуры — от транспортных развязок до социальных и культурных учреждений. Также указали, что концепция проекта пройдет обязательное согласование со всеми компетентными органами, включая Институт пространственного планирования РТ, чтобы гарантировать соответствие проекта всем действующим стандартам современного градостроительства.

«Жители не выразили категорического отказа»

— В связи с отсутствием разработанного проекта планировки территории преждевременно говорить о конкретных последствиях, а также о деталях будущего освоения земель, — сообщили «Реальному времени» в администрации Лаишевского района в ответ на вопрос о причинах, по которым до принятия проекта ПЗЗ проводятся публичные слушания об изменении вида разрешенного использования земельных участков и о потенциальных последствиях этих изменений для жителей сельского поселения.

— В связи с отсутствием разработанного проекта планировки территории преждевременно говорить о конкретных последствиях, а также о деталях будущего освоения земель, — сообщили «Реальному времени» в администрации Лаишевского района. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Районные власти отметили, что разрешение на строительство выдает Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, и подчеркнули, что при подготовке проекта планировки территории необходимо учитывать ряд факторов, имеющих решающее значение для комфортной и полноценной жизни населения, а именно:

обеспечение гарантированного и удобного доступа к территории;

создание достаточного количества рабочих мест в непосредственной близости, что позволит минимизировать маятниковую миграцию и снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру;

комплексное решение вопроса обеспечения территории инженерными сетями, включая водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение.

При этом в администрации района заявили, что «в ходе прошедших публичных слушаний жители Большекабанского сельского поселения не выразили категорического отказа в возможности строительства малоэтажного многоквартирного жилья на указанной территории».