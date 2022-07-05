«Мы задыхаемся от пыли»: поселки в Лаишевском районе накрыл «смог» от стройки М-12

Платная трасса еще не заработала, а жители окрестных жилых массивов уже ощутили негативное влияние от соседства

Фото: Инна Серова

Засыпали пылью жителей Лаишевского района Татарстана строители трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. Задумывавшиеся как экологически чистые новые коттеджные поселки оказались в зоне будущей платной дороги, и их население совсем не радо такому соседству. О методах ведения работ, из-за которых в окрестных населенных пунктах круглые сутки стоит песчаный «смог», падении привлекательности недвижимости в зоне автобана для тех, кто ищет покой и тишину, и неожиданном положительном эффекте от стройки — в материале «Реального времени».

«Сутками пыль стоит»



«Почему дорогу не поливают? Миллионы же на полив выделены. Мы, жители коттеджного поселка «Никольские луга», задыхаемся от пыли. До трассы 50—100 метров. И сутками пыль стоит от грузовиков. Даже поселка не видно со стороны», — вот так совсем не в тему отреагировали читатели «Реального времени» на новость о ходе строительства моста по М-12 через Волгу.

Корреспондент издания побывала на стройке и убедилась: работы идут так прытко, что пыль стоит столбом в самом прямом смысле. Причем не только в районе «Никольских лугов» — клубы пыли разносятся ветром и накрывают село Травкино вместе с коттеджными поселками «Солнечное Травкино» (оказался ближе всего к месту производства работ), «Травкино» и «Доброе» (последнему повезло — до него долетает меньше всего пыли). Облака пыли ветер доносит и до крайних домов села Сапуголи, а что касается поселка «Никольские луга», то он стал практически форпостом перед участком, на котором активно строится сооружение, похожее на дорожную развязку.

Пыль стоит столбом в самом прямом смысле. Причем не только в районе «Никольских лугов»

— У нас, конечно, поселок лысый, как коленка, — никакой растительности. И дороги не асфальтированные, а покрытые щебенкой, и он строится, так что своей пыли хватает, но с этой стройкой уже явный перебор, — с возмущением откликнулся на вопросы корреспондента на выезде из «Никольских лугов» водитель белой «Мазды» Айрат Низамеев. — Работа у них ни на час не останавливается, и пыль летит к нам круглые сутки. Дома окна нельзя открыть! Да и закрытые не сильно спасают, видимо, микрочастицы как-то пролезают через микрощели. Вот есть нанотехнологии, а это я бы сказал, нанобезобразие какое-то. Вечером сядешь за стол, чистую тарелку с открытой сушилки возьмешь, наложишь еду, начнешь есть — а на зубах пыль скрипит! Машину я давно мыть перестал. А смысл, если через час на ней снова слой этой грязной «пудры»?



— Знаете, такого ужаса до начала строительства дороги не было, — рассказала продавец Алина Имаметдинова в поселковом магазине. — Я студентка, живу в Казани, а сейчас приехала к родителям и вот подрабатываю. Стройка идет круглые сутки, без перерывов, и круглые сутки у нас висит этот «смог» от нее. Занавески на окнах мама не успевает стирать — чернеют за пару дней.

Временные дороги — круглосуточная пыль

Ясно, что любая стройка априори невозможна без шума и пыли, но существуют нормы, согласно которым против этих напастей строители обязаны принимать вполне определенные меры. И утвержденные Росавтодором еще в 2013 году «Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» требуют от строителей «разработать мероприятия по предупреждению и снижению загрязнения атмосферного воздуха выбросами пыли и отработавшими газами, а также защиту от шума, вибрации, электромагнитного загрязнения населения, проживающего в непосредственной близости от строящегося участка автомобильной дороги».

Ясно, что любая стройка априори невозможна без шума и пыли, но существуют нормы, согласно которым против этих напастей строители обязаны принимать вполне определенные меры

Одним из способов обеспыливания является полив дорожного полотна. Поливать строящуюся дорогу нельзя, но по новому дорожному «пирогу» техника без технологической необходимости и не ездит, поскольку это приведет к потере прочности и долговечности будущей дороги.



Основным же источником пыли на строительстве М-12 традиционно служат временные дороги, по которым осуществляется подвоз строительных материалов и вывоз излишков грунта. Это подтвердили «Реальному времени» в исполкоме Лаишевского района:

— Организация движения на стройке такова, что основной транспорт передвигается по временным дорогам, построенным подрядчиком М-12, — сообщили в администрации муниципалитета.

О том, что временные дороги необходимо поливать для обеспыливания, а проектом и сметой этот полив не мог быть не предусмотрен, как раз и написал в комментариях к статье «Реального времени» наш читатель.

Основным источником пыли на строительстве М-12 традиционно служат временные дороги, по которым осуществляется подвоз строительных материалов

А меры где?



Строительство дороги М-12 ведет московское ООО «Трансстроймеханизация», зарегистрированное в Москве. А татарстанская «ставка» компании расположена на въезде в селе Кирби. Туда и отправилась корреспондент «Реального времени» за ответом, почему пылящие временные дороги на стройке не поливают. Но попытка получить комментарий на производственной базе «Трансстроймеханизации» успехом не увенчалась: охранник на въезде на территорию связал журналиста по своему сотовому с начальником охраны, тот записал телефон и пообещал передать номер руководству: дескать, сочтут нужным — откликнутся. На момент выхода материала звонка с производственной базы ООО «Трансстроймеханизация» в редакцию не поступило.

Также без ответа остался запрос «Реального времени», направленный в Москву на электронную почту, указанную на сайте ООО «Трансстроймеханизация». В нем мы попросили предоставить информацию о том, какие мероприятия осуществляются для защиты расположенных вблизи строительства трассы М-12 населенных пунктов от пыли и шума, а также о том, ведутся ли работы на «пыльных» объектах круглосуточно. По получении комментарии подрядчика будут опубликованы.

Жалоб нет — работа есть

«Реальное время» обратилось в исполком Лаишевского района с тем, чтобы узнать, как там реагируют на тревожные сигналы от жителей.

— Жалобы по организации строительства в настоящее время не поступают, — ответили там. — При возникновении каких-либо вопросов от населения мы оперативно решаем проблему совместно с инициативной группой — так получается быстрее и эффективнее.

А еще в райисполкоме отметили, что кроме негативного воздействия стройка привнесла в жизнь района и определенный позитив:

— Многие местные жители теперь работают на строительстве М-12 — в основном водителями.

В райисполкоме отметили, что кроме негативного воздействия стройка привнесла в жизнь района и определенный позитив. Фото: tatar-inform.ru

«Прямая близость трассы — это как развивающееся кладбище»

Объявления о продаже коттеджей в «Солнечном Травкино» и «Никольских лугах» от застройщика имеются и в Интернете, и на «Авито», и просто на баннерах вдоль дороги. Однако корреспондент обнаружил в этих поселках объявления на коттеджах, имеющих вполне завершенный и, можно сказать, полуобжитой вид — с пометкой «продается собственником». Отказавшийся представиться хмурый прохожий в «Никольских лугах» в ответ на вопрос о таком объявлении почти огрызнулся:

— А что остается людям, которые здесь землю купили — только продавать. Строили, чтобы жить, а жить спокойно тут уже сейчас невозможно и будет еще хуже, — посетовал мужчина.

— Безусловно, близость таких магистралей скажется на спросе на недвижимость в расположенных поблизости от них коттеджных поселках, — считает руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. — Тем более если жители уже сейчас жалуются на пыль и шум. Что касается этих проектов, там никогда не было завышенных цен.

— И, думаю, многие отказались от покупки там жилья, когда была утверждена трассировка дороги М-12. Сдерживающим фактором именно по этому сегменту Лаишевского района может оказаться и то, что в ближайшее время там появится достаточно много других проектов на землях, которые будут выведены или уже выведены из сельхозоборота. То есть ожидается большое количество предложений по этому сегменту. И если кто-то покупает участки с инвестиционной целью, надо смотреть, что находится рядом, — добавила она.

Однако, заметила Гизатова, перемены вокруг загородных коттеджных поселков влияют на спрос на это жилье как в худшую, так и в лучшую сторону:

— Например, перспектива появления дороги в сторону Голубых озер и Кадышева увеличила спрос на тот сегмент. То есть иногда недвижимость может стать более ликвидной. Но в данном случае — со строительством М-12 — ликвидность потеряна, потому что такая прямая близость трассы к участкам сказывается негативно. Ну так же, как, например, развивающееся кладбище или открытие животноводческого предприятия.