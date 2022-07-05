«Мы задыхаемся от пыли»: поселки в Лаишевском районе накрыл «смог» от стройки М-12
Платная трасса еще не заработала, а жители окрестных жилых массивов уже ощутили негативное влияние от соседства
Засыпали пылью жителей Лаишевского района Татарстана строители трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. Задумывавшиеся как экологически чистые новые коттеджные поселки оказались в зоне будущей платной дороги, и их население совсем не радо такому соседству. О методах ведения работ, из-за которых в окрестных населенных пунктах круглые сутки стоит песчаный «смог», падении привлекательности недвижимости в зоне автобана для тех, кто ищет покой и тишину, и неожиданном положительном эффекте от стройки — в материале «Реального времени».
«Сутками пыль стоит»
«Почему дорогу не поливают? Миллионы же на полив выделены. Мы, жители коттеджного поселка «Никольские луга», задыхаемся от пыли. До трассы 50—100 метров. И сутками пыль стоит от грузовиков. Даже поселка не видно со стороны», — вот так совсем не в тему отреагировали читатели «Реального времени» на новость о ходе строительства моста по М-12 через Волгу.
Корреспондент издания побывала на стройке и убедилась: работы идут так прытко, что пыль стоит столбом в самом прямом смысле. Причем не только в районе «Никольских лугов» — клубы пыли разносятся ветром и накрывают село Травкино вместе с коттеджными поселками «Солнечное Травкино» (оказался ближе всего к месту производства работ), «Травкино» и «Доброе» (последнему повезло — до него долетает меньше всего пыли). Облака пыли ветер доносит и до крайних домов села Сапуголи, а что касается поселка «Никольские луга», то он стал практически форпостом перед участком, на котором активно строится сооружение, похожее на дорожную развязку.
— У нас, конечно, поселок лысый, как коленка, — никакой растительности. И дороги не асфальтированные, а покрытые щебенкой, и он строится, так что своей пыли хватает, но с этой стройкой уже явный перебор, — с возмущением откликнулся на вопросы корреспондента на выезде из «Никольских лугов» водитель белой «Мазды» Айрат Низамеев. — Работа у них ни на час не останавливается, и пыль летит к нам круглые сутки. Дома окна нельзя открыть! Да и закрытые не сильно спасают, видимо, микрочастицы как-то пролезают через микрощели. Вот есть нанотехнологии, а это я бы сказал, нанобезобразие какое-то. Вечером сядешь за стол, чистую тарелку с открытой сушилки возьмешь, наложишь еду, начнешь есть — а на зубах пыль скрипит! Машину я давно мыть перестал. А смысл, если через час на ней снова слой этой грязной «пудры»?
— Знаете, такого ужаса до начала строительства дороги не было, — рассказала продавец Алина Имаметдинова в поселковом магазине. — Я студентка, живу в Казани, а сейчас приехала к родителям и вот подрабатываю. Стройка идет круглые сутки, без перерывов, и круглые сутки у нас висит этот «смог» от нее. Занавески на окнах мама не успевает стирать — чернеют за пару дней.
Временные дороги — круглосуточная пыль
Ясно, что любая стройка априори невозможна без шума и пыли, но существуют нормы, согласно которым против этих напастей строители обязаны принимать вполне определенные меры. И утвержденные Росавтодором еще в 2013 году «Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» требуют от строителей «разработать мероприятия по предупреждению и снижению загрязнения атмосферного воздуха выбросами пыли и отработавшими газами, а также защиту от шума, вибрации, электромагнитного загрязнения населения, проживающего в непосредственной близости от строящегося участка автомобильной дороги».
Одним из способов обеспыливания является полив дорожного полотна. Поливать строящуюся дорогу нельзя, но по новому дорожному «пирогу» техника без технологической необходимости и не ездит, поскольку это приведет к потере прочности и долговечности будущей дороги.
Основным же источником пыли на строительстве М-12 традиционно служат временные дороги, по которым осуществляется подвоз строительных материалов и вывоз излишков грунта. Это подтвердили «Реальному времени» в исполкоме Лаишевского района:
— Организация движения на стройке такова, что основной транспорт передвигается по временным дорогам, построенным подрядчиком М-12, — сообщили в администрации муниципалитета.
О том, что временные дороги необходимо поливать для обеспыливания, а проектом и сметой этот полив не мог быть не предусмотрен, как раз и написал в комментариях к статье «Реального времени» наш читатель.
А меры где?
Строительство дороги М-12 ведет московское ООО «Трансстроймеханизация», зарегистрированное в Москве. А татарстанская «ставка» компании расположена на въезде в селе Кирби. Туда и отправилась корреспондент «Реального времени» за ответом, почему пылящие временные дороги на стройке не поливают. Но попытка получить комментарий на производственной базе «Трансстроймеханизации» успехом не увенчалась: охранник на въезде на территорию связал журналиста по своему сотовому с начальником охраны, тот записал телефон и пообещал передать номер руководству: дескать, сочтут нужным — откликнутся. На момент выхода материала звонка с производственной базы ООО «Трансстроймеханизация» в редакцию не поступило.
Также без ответа остался запрос «Реального времени», направленный в Москву на электронную почту, указанную на сайте ООО «Трансстроймеханизация». В нем мы попросили предоставить информацию о том, какие мероприятия осуществляются для защиты расположенных вблизи строительства трассы М-12 населенных пунктов от пыли и шума, а также о том, ведутся ли работы на «пыльных» объектах круглосуточно. По получении комментарии подрядчика будут опубликованы.
Жалоб нет — работа есть
«Реальное время» обратилось в исполком Лаишевского района с тем, чтобы узнать, как там реагируют на тревожные сигналы от жителей.
— Жалобы по организации строительства в настоящее время не поступают, — ответили там. — При возникновении каких-либо вопросов от населения мы оперативно решаем проблему совместно с инициативной группой — так получается быстрее и эффективнее.
А еще в райисполкоме отметили, что кроме негативного воздействия стройка привнесла в жизнь района и определенный позитив:
— Многие местные жители теперь работают на строительстве М-12 — в основном водителями.
«Прямая близость трассы — это как развивающееся кладбище»
Объявления о продаже коттеджей в «Солнечном Травкино» и «Никольских лугах» от застройщика имеются и в Интернете, и на «Авито», и просто на баннерах вдоль дороги. Однако корреспондент обнаружил в этих поселках объявления на коттеджах, имеющих вполне завершенный и, можно сказать, полуобжитой вид — с пометкой «продается собственником». Отказавшийся представиться хмурый прохожий в «Никольских лугах» в ответ на вопрос о таком объявлении почти огрызнулся:
— А что остается людям, которые здесь землю купили — только продавать. Строили, чтобы жить, а жить спокойно тут уже сейчас невозможно и будет еще хуже, — посетовал мужчина.
— И, думаю, многие отказались от покупки там жилья, когда была утверждена трассировка дороги М-12. Сдерживающим фактором именно по этому сегменту Лаишевского района может оказаться и то, что в ближайшее время там появится достаточно много других проектов на землях, которые будут выведены или уже выведены из сельхозоборота. То есть ожидается большое количество предложений по этому сегменту. И если кто-то покупает участки с инвестиционной целью, надо смотреть, что находится рядом, — добавила она.
Однако, заметила Гизатова, перемены вокруг загородных коттеджных поселков влияют на спрос на это жилье как в худшую, так и в лучшую сторону:
— Например, перспектива появления дороги в сторону Голубых озер и Кадышева увеличила спрос на тот сегмент. То есть иногда недвижимость может стать более ликвидной. Но в данном случае — со строительством М-12 — ликвидность потеряна, потому что такая прямая близость трассы к участкам сказывается негативно. Ну так же, как, например, развивающееся кладбище или открытие животноводческого предприятия.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым