Казанские предприниматели выставили на продажу пивзавод за 45 миллионов

Фото: Максим Платонов

Небольшой пивзавод, производящий традиционные сорта пива для продажи на розлив, выставлен на продажу в Казани за 45 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», на фоне выхода на рынок «Татспиртпрома» и изменений в законодательстве в области пивоварения этот бизнес в Татарстане переживает трудные времена. Подробности — в нашем материале.

Пиво, соки, воды

Пивное производство полного цикла продают в Казани за 45 млн рублей с торгом. Мощность завода составляет 5 тысяч дал в месяц (60 тысяч дал в год) с потенциалом увеличения в 10 раз. Производство небольшое. Для сравнения, мощность завода «Белый Кремль», который в Чистополе построил «Татспиртпром», превышает 7,5 млн дал в год.

Как выяснило «Реальное время», выставленный на продажу завод занимает одно здание на участке в один гектар в промпарке «Сокуры» в Лаишевском районе. В собственности владельца находится здание площадью тысяча кв. метров. Оно поделено на производственную и складскую зоны, на втором этаже расположен офис.



Пивом возможности не ограничиваются: здесь можно наладить производство сидра, кваса или газировки. В настоящее время на площадке производят традиционные сорта пива, продаваемые в розлив. Продукция распространяется через сеть небольших торговых точек и в гипермаркетах на отдельных стойках.

Юридически владельцем производства является ООО «Солодовня» с тремя учредителями-«физиками». Судя по данным системы «СПАРК-Интерфакс», за 2018 год компания показала убыток в 1,8 млн рублей. Кроме того, у нее есть незавершенные исполнительные производства.

Выставленный на продажу завод занимает одно здание на участке в один гектар в промпарке «Сокуры» в Лаишевском районе. Фото russiaindustrialpark.ru

Опасности для мелких пивоваров: абстрактные и реальные

Даже объем в 60 тысяч дал в год попадает под тот порог, от которого начинается действие нового законопроекта, предложенного депутатом Госдумы от Татарстана Ильдаром Гильмутдиновым для установки счетчиков готовой продукции. Сейчас такие счетчики нужно устанавливать производителям с объемом от 300 тысяч дал в год, законопроект предлагает понизить эту планку до 50. «Реальное время» ранее уже писало, что законопроект может ударить именно по небольшим независимым пивоварням — установка такого счетчика может обойтись более чем в 250 тысяч рублей, еще по 100 тысяч рублей в год предлагается взимать за членство в так называемом «реестре пивоваров».

Но сейчас эта угроза выглядит довольно абстрактной: «Реальному времени» не удалось обнаружить указанный законопроект в базах Госдумы. Зато на недавней коллегии Госалкогольинспекции РТ говорилось об инициативе по внедрению в республике проекта по маркировке кегов для разливного пива с соответствующей фиксацией в ЕГАИС. Сообщалось, что уже подписаны соответствующие соглашения с Росалкогольрегулированием и подготовлен проект постановления кабинета министров РТ. Маркировка тоже может обернуться новыми расходами для пивоваров, особенно для небольших компаний.

Также регулятор напоминал, что в начале 2019 года в Татарстане вводилась минимальная розничная цена на пиво — правда, в рекомендательной форме. Такая мера работала уже для всех легальных производителей пива, помогая бороться с демпингом со стороны «серых» пивоваров.

Рынок пива в Татарстане растет: по итогам 2019 года отмечался рост в 15%. Фото Максима Платонова

Как рассказал «Реальному времени» замглавы Госалкогольинспекции РТ Рустем Арсланов, рынок производства пива в Татарстане растет: по итогам 2019 года отмечался рост в 15%, всего в республике в 2019 году произвели 44 млн дал. Однако рост обеспечил «Татспиртпром» со своим «Белым Кремлем». У конкурентов наблюдался небольшой рост — у казанского филиала АО «АБ Инбев-Эфес», и падение на 27% — у «Булгарпива».

Арсланов сообщил, что указанные три крупных пивоварни производят подавляющее количество продукции: на малые компании приходится всего лишь 0,15% производства. Вместе с тем, количество малых пивоварен растет: если 3-4 года назад в Татарстане насчитывалось 10 таких компаний, то сейчас их 21.